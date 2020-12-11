Погба намерен вернуться в «Ювентус»

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сегодня, 12:27

По данным The Times, полузащитник «Манчестер Юнайтед» намерен вернуться в «Ювентус».

Недавно стало известно, что хавбек уведомил руководство английского клуба о том, что он собирается покинуть МЮ .

Ожидается, что Погба перейдет в новый клуб летом.

Напомним, что Поль выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.