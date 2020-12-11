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Погба намерен вернуться в «Ювентус»

сегодня, 12:27

По данным The Times, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вернуться в «Ювентус».

Недавно стало известно, что хавбек уведомил руководство английского клуба о том, что он собирается покинуть МЮ.

Ожидается, что Погба перейдет в новый клуб летом.

Напомним, что Поль выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09
Два раза на теже грабли Ювентус не наступит
112910415
112910415
сегодня в 13:19
может, лучше не горячиться ?
как бы хуже не стало
ballak144
ballak144 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 13:13
Вам Хедира не нужен случайно?)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:11
Разве что даром его возьмут.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:10
Для того, чтобы его купить, Юве придется кого-то продать. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:04
это будет странно для юве))
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 13:04
Ну, если честно, то неплохо было бы Юве его вернуть, только вот вместо кого выводить и главный вопрос это цена трансфера и зарплата.

Да МЮ не подошел Погбе как многие пишут, но недавно видел его в игре с Португалией, там он был просто шикарен.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:00
В общем Пирло по старой памяти вернул Морату,теперь Погбуна.Кто следующий?Тевес,Маркизио или Льоренте?)))
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:45
Там в ужасе)))
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 12:38
А нужен ли он Юве. Такое чувство, что в Юве будет такой же обузой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:30
Намеренье заслуживает уважения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29
А в Юве в курсе?
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