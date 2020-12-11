По данным The Times, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен вернуться в «Ювентус».
Недавно стало известно, что хавбек уведомил руководство английского клуба о том, что он собирается покинуть МЮ.
Ожидается, что Погба перейдет в новый клуб летом.
Напомним, что Поль выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.
как бы хуже не стало
как бы хуже не стало
Да МЮ не подошел Погбе как многие пишут, но недавно видел его в игре с Португалией, там он был просто шикарен.
Да МЮ не подошел Погбе как многие пишут, но недавно видел его в игре с Португалией, там он был просто шикарен.