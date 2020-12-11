«Интер» собирается продать трех полузащитников, чтобы купить защитника

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сегодня, 11:51

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» планирует совершить несколько трансферных операций в ближайшее время.

Руководство итальянского клуба приняло решение расстаться с тремя полузащитниками, чтобы выручить средства на покупку одного защитника.

«Интер» готов продать , и .