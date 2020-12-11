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«Интер» собирается продать трех полузащитников, чтобы купить защитника

сегодня, 11:51

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» планирует совершить несколько трансферных операций в ближайшее время.

Руководство итальянского клуба приняло решение расстаться с тремя полузащитниками, чтобы выручить средства на покупку одного защитника.

«Интер» готов продать Раджу Наингголана, Кристиана Эриксена и Матиаса Весино.

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Все комментарии
djaich
djaich
сегодня в 14:33
Какой смысл было отпускать Година? Да, потерял скорость, но мастерство не пропьешь, как чистильщик, да и в плане надежности, на голову был выше всех оставшихся.
112910415
112910415
сегодня в 13:06
ясно же всякому : от этих половинных защитников толку очень мало ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
Дороговаты нынче защитники.
Или игроки Интера подешевели...
смещной
смещной
сегодня в 12:18
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное (с)
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
сегодня в 11:59
Интеристы уже идут 3 к 1.))
Может и 9 продать придётся, что бы защитника типа Янга купить)
Cat01
Cat01
сегодня в 11:59
Видно нужны деньги
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:57
Чистка состава после разочарования в Лиге Чемпионов неизбежна.
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