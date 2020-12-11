«Интер» собирается продать трех полузащитников, чтобы купить защитника

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Интер» планирует совершить несколько трансферных операций в ближайшее время.
Руководство итальянского клуба приняло решение расстаться с тремя полузащитниками, чтобы выручить средства на покупку одного защитника.
«Интер» готов продать Раджу Наингголана, Кристиана Эриксена и Матиаса Весино.
Или игроки Интера подешевели...
Или игроки Интера подешевели...
Может и 9 продать придётся, что бы защитника типа Янга купить)
Может и 9 продать придётся, что бы защитника типа Янга купить)