Собослои решил сменить «РБ Зальцбург» на «РБ Лейпциг»

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вчера, 15:15

Полузащитник «РБ Зальцбург» определился со своим следующим клубом, об этом сообщает Sky in Germany.

20-летний хавбек, вероятнее всего, продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».

В январе футболист пополнит ряды немецкого клуба. Утверждается, что сделка уже почти согласована.

Ранее на Собослои претендовал «Реал».