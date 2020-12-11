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Собослои решил сменить «РБ Зальцбург» на «РБ Лейпциг»

вчера, 15:15

Полузащитник «РБ Зальцбург» Доминик Собослои определился со своим следующим клубом, об этом сообщает Sky in Germany.

20-летний хавбек, вероятнее всего, продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».

В январе футболист пополнит ряды немецкого клуба. Утверждается, что сделка уже почти согласована.

Ранее на Собослои претендовал «Реал».

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 23:40
Думаю при Нагельсманне парень продолжит прогрессировать, в свои 20 играет очень зрело, обладая отличным ударом и прекрасным видением поля...
don_surio
don_surio
вчера в 17:32
Штрафные он классно бьет и поле видит хорошо.
shlifen
shlifen
вчера в 17:06, ред.
ОЧЕНЬ разумное решение игрока. Парень ещё молодой, всего 20 лет, и ему сейчас важнее постоянно играть. А Лейпциг даст и "переход на новый уровень" и "место в составе" и толкового тренера. Сейчас на месте многих молодых игроков в Европе - было бы разумно перейти к Нагельсману. Да и Лейпциг не передерживает игроков: будет хорошее предложение в будущем - точно продадут.
А Ред Булл сейчас очень удачно сохранит у себя ценный актив. Вариант с Реалом сейчас помоему был бы преждевременным (уровень ответственности сильно выше чем в Лейпциге), был помниться ещё вариант с Арсеналом (сорян, но к Артете и в ТАКОЙ Арсенал сейчас мало кто пойдёт) и Миланом - но видимо игрок не захотел испытывать проблем с новым чемпионатом. Всё таки в Австрии схожий с немецким футбол, да и язык тот же.
Вобщем ждем официального объявления трансфера, и удачи всем участникам "сделки" =))
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:29
К этому все и идет.....
В Реал еще рано, в Арсенал уже не пристижно(обидно конечно такое писать)
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:07
из ред булла в ред булл
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:55
трансфером даже не назовёшь. это как внутри помещения, пройти из кухни в гостиную
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:32
А потом в АПЛ переберется.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:16
Успехов в новом клубе.
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