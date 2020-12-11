Собослои решил сменить «РБ Зальцбург» на «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Зальцбург» Доминик Собослои определился со своим следующим клубом, об этом сообщает Sky in Germany.
20-летний хавбек, вероятнее всего, продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».
В январе футболист пополнит ряды немецкого клуба. Утверждается, что сделка уже почти согласована.
Ранее на Собослои претендовал «Реал».
А Ред Булл сейчас очень удачно сохранит у себя ценный актив. Вариант с Реалом сейчас помоему был бы преждевременным (уровень ответственности сильно выше чем в Лейпциге), был помниться ещё вариант с Арсеналом (сорян, но к Артете и в ТАКОЙ Арсенал сейчас мало кто пойдёт) и Миланом - но видимо игрок не захотел испытывать проблем с новым чемпионатом. Всё таки в Австрии схожий с немецким футбол, да и язык тот же.
Вобщем ждем официального объявления трансфера, и удачи всем участникам "сделки" =))
А Ред Булл сейчас очень удачно сохранит у себя ценный актив. Вариант с Реалом сейчас помоему был бы преждевременным (уровень ответственности сильно выше чем в Лейпциге), был помниться ещё вариант с Арсеналом (сорян, но к Артете и в ТАКОЙ Арсенал сейчас мало кто пойдёт) и Миланом - но видимо игрок не захотел испытывать проблем с новым чемпионатом. Всё таки в Австрии схожий с немецким футбол, да и язык тот же.
Вобщем ждем официального объявления трансфера, и удачи всем участникам "сделки" =))
В Реал еще рано, в Арсенал уже не пристижно(обидно конечно такое писать)
В Реал еще рано, в Арсенал уже не пристижно(обидно конечно такое писать)