«Ювентус» хочет арендовать Погба у МЮ с последующим выкупом

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вчера, 15:20

Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» уже разрабатывает план по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Напомним, что недавно футболист уведомил руководство английского клуба, что намерен покинуть команду.

Туринцы планируют взять Погба в аренду с возможностью последующего выкупа. Однако сперва «бьянконери» придется продать несколько своих полузащитников, чтобы освободить место под Погба.