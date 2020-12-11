«Ювентус» хочет арендовать Погба у МЮ с последующим выкупом

Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» уже разрабатывает план по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Напомним, что недавно футболист уведомил руководство английского клуба, что намерен покинуть команду.
Туринцы планируют взять Погба в аренду с возможностью последующего выкупа. Однако сперва «бьянконери» придется продать несколько своих полузащитников, чтобы освободить место под Погба.
Добрый вечер. Погба нам не помешает, по сравнению с нашими днищами он реально топарь.
Добрый вечер. Погба нам не помешает, по сравнению с нашими днищами он реально топарь.