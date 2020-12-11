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«Ювентус» хочет арендовать Погба у МЮ с последующим выкупом

вчера, 15:20

Calciomercato.com сообщает, что «Ювентус» уже разрабатывает план по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Напомним, что недавно футболист уведомил руководство английского клуба, что намерен покинуть команду.

Туринцы планируют взять Погба в аренду с возможностью последующего выкупа. Однако сперва «бьянконери» придется продать несколько своих полузащитников, чтобы освободить место под Погба.

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Все комментарии
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:40
Только горящее после 7:2 седло выдает истинную сущность.)
Добрый вечер. Погба нам не помешает, по сравнению с нашими днищами он реально топарь.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:22
    juvenale
    juvenale ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    вчера в 18:16
    это фан ливерпуля,косящий под Юве)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ джувифейл (раскрыть)
    вчера в 17:56
    он не пахарь и не трудяга,а обычный раб с деньгами.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 17:55
    деньги на ветер бросать не стоит,кто его знает,что у Зело в голове,пока что только причёска.Его же за 20-30 лямов не продадут,а дороже он и не стоит.
    джувифейл
    джувифейл
    вчера в 16:34
    очень классно, центр поля надо усилять, Погба пахарь и трудяга
    Loko57
    Loko57
    вчера в 16:28
    А потом оп... Извини братан не подошел.
    marvel777
    marvel777 ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 15:33
    на кой черт
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:29
    Если что можно и вернуть обратно из аренды.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:22
    Купить же хотели!?
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