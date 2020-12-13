«Боруссия» Д нашла замену Фавру

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сегодня, 18:12

Руководство «Боруссии» Д определилось с новым тренером команды.

Сообщается, что им станет рулевой «Боруссии» М . Впрочем, это должно произойти лишь летом следующего года. Сезон «шмели» доиграют под руководством Эдина Терзича.