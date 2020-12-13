«Боруссия» Д нашла замену Фавру

Руководство «Боруссии» Д определилось с новым тренером команды.
Сообщается, что им станет рулевой «Боруссии» М Марко Розе. Впрочем, это должно произойти лишь летом следующего года. Сезон «шмели» доиграют под руководством Эдина Терзича.
Руководство «Боруссии» Д определилось с новым тренером команды.
Сообщается, что им станет рулевой «Боруссии» М Марко Розе. Впрочем, это должно произойти лишь летом следующего года. Сезон «шмели» доиграют под руководством Эдина Терзича.
Как в последнем матче с Реалом, например.
Тем более есть же хорошие варианты и среди свободных тренеров (Почеттино, Марселино) так и среди занятых в клубах поменьше (Хайзенхютль, Тен Хааг или упоминаемый ниже Джесси Марш из Зальцбурга). Логику Вацке, боюсь, нам не понять...
Если же выберут Розе, то опять будут бороться максимум за второе место, хотя, возможно, руководство "шмелей" этого и хочет... =(
Буду рад ошибиться насчет Розе, но пока скорее поверю что Лейпциг будет навязывать Баварии борьбу...
Как в последнем матче с Реалом, например.
Тем более есть же хорошие варианты и среди свободных тренеров (Почеттино, Марселино) так и среди занятых в клубах поменьше (Хайзенхютль, Тен Хааг или упоминаемый ниже Джесси Марш из Зальцбурга). Логику Вацке, боюсь, нам не понять...
Если же выберут Розе, то опять будут бороться максимум за второе место, хотя, возможно, руководство "шмелей" этого и хочет... =(
Буду рад ошибиться насчет Розе, но пока скорее поверю что Лейпциг будет навязывать Баварии борьбу...