ГлавнаяНовости

«Боруссия» Д нашла замену Фавру

сегодня, 18:12

Руководство «Боруссии» Д определилось с новым тренером команды.

Сообщается, что им станет рулевой «Боруссии» М Марко Розе. Впрочем, это должно произойти лишь летом следующего года. Сезон «шмели» доиграют под руководством Эдина Терзича.

Все новости
Слухи«Вулверхэмптон» собирается подписать Зинченко в январе
Сегодня, 10:45 Комментарии13
СлухиФонт намерен подписать в «Барселону» Берната, если станет президентом клуба
Вчера, 23:22 Комментарии7
СлухиМЮ отказался отдавать Погба в «Ювентус» в обмен на Пьянича и Косту
Вчера, 21:37 Комментарии10
СлухиКонте хочет заполучить в «Интер» хавбека «Удинезе» де Пауля
Вчера, 17:31 Комментарии10
Слухи«Аталанта» готова продать Иличича в январе
Вчера, 17:00 Комментарии10
Слухи«Интер» рассматривает три кандидатуры на роль опорного хавбека команды
Вчера, 15:12 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 19:25, ред.
Лично на мой взгляд - далеко не лучший вариант. Да, Гладбах играет в атакующий футбол, но против больших клубов "жеребцы" что называется "плывут"...
Как в последнем матче с Реалом, например.
Тем более есть же хорошие варианты и среди свободных тренеров (Почеттино, Марселино) так и среди занятых в клубах поменьше (Хайзенхютль, Тен Хааг или упоминаемый ниже Джесси Марш из Зальцбурга). Логику Вацке, боюсь, нам не понять...
Если же выберут Розе, то опять будут бороться максимум за второе место, хотя, возможно, руководство "шмелей" этого и хочет... =(
Буду рад ошибиться насчет Розе, но пока скорее поверю что Лейпциг будет навязывать Баварии борьбу...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:07
Можно переманить Джесси Марша из Зальцбурга. Его Зальцбург играет в атакующий футбол, как раз то что нужно Дортмундцам
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
Розе хорошо справляется в Гладбахе. Посмотрим что получится в Дортмунде.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
Быстро однако нашли, как будто ждали.
старина
старина
сегодня в 18:54
Розе тот же Фавр.Надо человека пожестче
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:51
Ну посмотрим !
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 18:37
За один день столько вопросов решили!) Как в Германии все оперативно решаеться!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:15
Есть время поискать и получше....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100