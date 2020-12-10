Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» пройдет при пустых трибунах.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.