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Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет при пустых трибунах

сегодня, 13:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.12.2020 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что матч 18-го тура РПЛ против «Динамо» пройдет при пустых трибунах.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах. В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители лож и владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 14:32
Будем дома шуметь!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:24
Даже дома на диване будут "пустые трибуны", не на кого там смотреть уже...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:23
Это маленький плюсик для Динамо. А то в Питере при болельщиках у соперников ножки трясутся. Гыгыгы
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:22
При пустых трибунах и с Ивановым в судьях) Осталось убрать камеры и свидетелей типа обслуживающего персонала и на зенит можно смело квартиру грузить)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:43
Мы уже начинаем привыкать!
andre_can
andre_can
сегодня в 13:33
очень жаль!
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