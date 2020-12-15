Юран: «В „Спартаке“ не очень довольны подписанием контракта с Кокориным»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» прокомментировал отставку Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака».

Мог ли стать одной из причин переход Урунова? Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство «Спартака» не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят. Плюс была история со мной и «Химками». Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что «Спартак» принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное.