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Юран: «В „Спартаке“ не очень довольны подписанием контракта с Кокориным»

15 декабря 2020, 17:54

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал отставку Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака».

Мог ли стать одной из причин переход Урунова? Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство «Спартака» не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят. Плюс была история со мной и «Химками». Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что «Спартак» принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
15 декабря в 22:59
Скажу честно,думал,что он принесет пользу Спартаку,но итог оказался плачевным....но пока это правда не итог,но все к этому идет
ТТ
ТТ
15 декабря в 21:59
Не язык,а помело!
Я на стреме
Я на стреме
15 декабря в 19:11, ред.
по нанесению вреда противнику, агент Мирзов по сравнению с агентом Какорин, всего лишь мелкий пакостник, из дед.сада)
Strimmy
Strimmy
15 декабря в 19:09
Лучшего нападающего страны взяли даром, когда он и даром никому не нужен был, еще и недовольны.
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 18:34
Надеялись сорвать куш - не получилось.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
15 декабря в 18:30
Сплошная тедесня!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
15 декабря в 18:26
    Red blu
    Red blu
    15 декабря в 17:56
    Ещё бы столько денег на ветер.
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