Тихонов — о возможном уходе Ганчаренко из ЦСКА: «Дыма без огня не бывает»

Наставник «Астаны» поделился мнением о главном тренере ЦСКА .

Я симпатизирую Ганчаренко, его работа видна. Говорят, что он потерял общий язык с футболистами, не могу понять это. Я так понимаю, что это идет не изнутри команды, а от близких к команде людей. Лично я полностью за Ганчаренко.