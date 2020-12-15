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Тихонов — о возможном уходе Ганчаренко из ЦСКА: «Дыма без огня не бывает»

15 декабря 2020, 19:28

Наставник «Астаны» Андрей Тихонов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Викторе Ганчаренко.

Я симпатизирую Ганчаренко, его работа видна. Говорят, что он потерял общий язык с футболистами, не могу понять это. Я так понимаю, что это идет не изнутри команды, а от близких к команде людей. Лично я полностью за Ганчаренко.

Очень много слухов об его уходе из ЦСКА. Возможно, что это произойдет после матча с «Ростовом», ведь дыма без огня не бывает. Тренеры всегда живут в стрессе. Также у ЦСКА есть моменты невезения, ведь если бы они досчитались этих четырех очков в последних двух матчах, разговоров об отставке бы сейчас не было.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
16 декабря в 17:07
Насчет ЕК было изначально понятно, что биться на 2 фронта они не смогут. А кадровые проблемы с покупкой гаичей и фуксов никуда не делись. Вроде и есть игроки, а вроде и нет...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 декабря в 17:05
Если бы Гончаренко хотели уволить, он сейчас был бы уже в Минске. Не уволят
Ironigor
Ironigor
15 декабря в 23:32
Андрюха ты сейчас не прав, "если бы "- это не аргумент. Явь плачевна , рисунка игры нет , мысли тоже , ЕК просрАили под чистую - это факт !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 22:15
С лета дымит и дымит, никак не разгорится.
Futurista
Futurista
15 декабря в 21:04, ред.
Какой дым?)...кони сгорели в ЛЕ дотла...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 декабря в 20:54
Гинер член совета директоров. Владеет 30% акций ПФК, за ним закреплена вся оперативная работа в клубе. Я не думаю, что если Гинер будет категорически против чего то, то председатель Совета директоров Орешкин примет какое то решение против Гинера.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 декабря в 20:52
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 декабря в 20:50
    Вот что меня радует, так это то, что пришло осознание про гинера.
    Он теперь никто, а не хозяин клуба.
    За бизнес Слуцкого не знал, да и не интересовался особо. Не та персона, не на мой вкус...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
    15 декабря в 20:50
    Ты знаешь, рациональное зерно в твоих словах есть. Мне почему то вспомнилось изречение "За одного битого двух небитых дают" Ладно еще был бы кто на подходе (свободный, реально сильный тренер). А менять шило на мыло, ради смены - это не в духе Гинера. Хотя он и не полный хозяин, но вес имеет при принятии решений. Впрочем подождем маленько.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    15 декабря в 20:46
    Смею тебе тихонько напомнить, что в ЦСКА нет футболиста с фамилией АхмеДов. Одил АхмеДов играетв Китае, он капитан сб. Узбекистана. А в ЦЦСКА играет Ильзат АхмеТов. Запомнил? Не трудно тебе?
    drug01
    drug01
    15 декабря в 20:37, ред.
    Странно многие СМИ пишут что отставка Ганчаренко уже принята! Скажу свое мнение. Лигу конечно они завали... Но домашние игры прошли с преимуществом просто порой не везло. В нашем чемпионате команда в лидерах. Уверен что клуб в данное время не пойдёт на перемены. Василий Березуцкий ещё не готов, Слуцкий занят. Брать зарубежных спецов не стоит. Своим мудрым подходом всегда славился ЦСКА. И даже сейчас когда у Гинера меньше стало прав они не примут отставку тренера. Выход один поскорей закончить этот год, уйти в отпуск хорошо отдохнуть и затем подправить и подлечить состав начать готовиться к сезону. Уверен всё будет хорошо!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 декабря в 20:33
    Вызывает Ленорыч Виктоора в кабинет. Закурил вальяжно сигару, откинувшись на кресло, выпуская кольца дыма. Говорит подмигивая, хотя никого рядом, нет,
    при этом давая Виктору что-то круглое:
    -Может быть тебе, чем-нибудь помочь!???
    Виктоор откусывает круглого не глядя думая, что это яблоко.
    "Гнилая картоха!!!" Промелькнуло в голове у него..
    -Нет! У вас и так 9 "негров" осталось!
    Чем вы можете помочь мне!?
    Ответил Виктоор своему боссу...
    Продолжение следует).
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 декабря в 20:25
    Михайлыч исчерпал себя в нашем клубе, ему будет полезно сменить обстановку.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 20:14
    Традиционно все недруги ЦСКА за ВитькА Ханчарэнку и Ваню Облакова с Ахмедовым,как надёжу и будущее российского футбола! "Дыма без огня".грит! Да там все окна клубного автобуса уже закоптило!

    ...поэтому Ханчарэнка должен быть уволен.
    За адекватность
    За адекватность
    15 декабря в 20:03
    "Возможно, что это произойдет после матча с «Ростовом»" Тренеры стоящие на бирже труда в качестве экспертов Матч ТВ пришли в легкое волнение, но что-то подсказывает, что если и появится вакансия, то кандидатов будут искать в других местах.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 декабря в 20:02
    У Слуцкого контракт очень приличный до 24 года. К тому же он реализует свой бизнес план в Казани, под это выделены деньги серьезные. Он человек с амбициями, не вышло с Халлом, не вышло с Виттесом, здесь он планирует доказать , что он реально один из лучших тренеров РОССИИ. Не пойдет однозначно, да и не позовут , тем более, что Гинер сейчас не всесилен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 декабря в 19:52
    Некто Слуцкий беспокойно заерзал в кресле-качалке. Зная любовь гинера наступать на гра... приглашать старых знакомых... Не исключено. И денег вроде подгоняют, и молодежь Реал гоняет, гы-гы. Как тут не заволноваться. Без ножа режет, одним словом... А ведь может и Березой ограничиться...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ mihaluch (раскрыть)
    15 декабря в 19:43
    Ничего он не выработал. Выработанный ресурс - это Игнашевич и Березуцкие. Гончаренко как и все живые люди порой ошибался, но сделал больше хорошего, чем плохого.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    15 декабря в 19:40
    Ой-ли, то ли ещё будет. Не факт, что с новым тренером прямо попрет у Обляковых и Карповых с Гайчами. Но всё познаётся в сравнении. Вы думаете что это дно? Нет, дна вы ещё не видели...
    mihaluch
    mihaluch
    15 декабря в 19:35
    Он выработал весь ресурс в ЦСКА.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    15 декабря в 19:30
    Тише не стоит переживать, его точно не пригласят.
    beefs
    beefs
    15 декабря в 19:30
    у если почестному, то Гончару пора сменить клуб, засиделся, да и ЦСКА не прогрессирует...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 декабря в 19:30
    Пусть валит,сил нет смотреть на эти мучения!
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