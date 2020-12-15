Тихонов — о возможном уходе Ганчаренко из ЦСКА: «Дыма без огня не бывает»

Наставник «Астаны» Андрей Тихонов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Викторе Ганчаренко.
Я симпатизирую Ганчаренко, его работа видна. Говорят, что он потерял общий язык с футболистами, не могу понять это. Я так понимаю, что это идет не изнутри команды, а от близких к команде людей. Лично я полностью за Ганчаренко.
Очень много слухов об его уходе из ЦСКА. Возможно, что это произойдет после матча с «Ростовом», ведь дыма без огня не бывает. Тренеры всегда живут в стрессе. Также у ЦСКА есть моменты невезения, ведь если бы они досчитались этих четырех очков в последних двух матчах, разговоров об отставке бы сейчас не было.
...а Ханчарэнка всё равно должен быть уволен,и чем скорее-тем лучше.
...а Ханчарэнка всё равно должен быть уволен,и чем скорее-тем лучше.
Он теперь никто, а не хозяин клуба.
За бизнес Слуцкого не знал, да и не интересовался особо. Не та персона, не на мой вкус...
Он теперь никто, а не хозяин клуба.
За бизнес Слуцкого не знал, да и не интересовался особо. Не та персона, не на мой вкус...
при этом давая Виктору что-то круглое:
-Может быть тебе, чем-нибудь помочь!???
Виктоор откусывает круглого не глядя думая, что это яблоко.
"Гнилая картоха!!!" Промелькнуло в голове у него..
-Нет! У вас и так 9 "негров" осталось!
Чем вы можете помочь мне!?
Ответил Виктоор своему боссу...
Продолжение следует).
при этом давая Виктору что-то круглое:
-Может быть тебе, чем-нибудь помочь!???
Виктоор откусывает круглого не глядя думая, что это яблоко.
"Гнилая картоха!!!" Промелькнуло в голове у него..
-Нет! У вас и так 9 "негров" осталось!
Чем вы можете помочь мне!?
Ответил Виктоор своему боссу...
Продолжение следует).
...поэтому Ханчарэнка должен быть уволен.
...поэтому Ханчарэнка должен быть уволен.