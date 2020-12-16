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«Аталанта» хочет подписать Влашича

16 декабря 2020, 11:49

«Аталанта» находится в поисках замены хавбеку Алехандро Гомесу, сообщает L’Eco di Bergamo.

Итальянский клуб составил список потенциальных кандидатов, в который вошли Никола Влашич (ЦСКА), Гастон Рамирес («Сампдория») и Доминик Собослои («Зальцбург»).

Ранее Влашич заявил, что уровень его игры не превосходит уровень РПЛ.

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Все комментарии
bsww
bsww ответ pomor45 (раскрыть)
16 декабря в 23:17
Это после двух побед над Реалом армия звезду поймала и какая-то там ЛЕ им теперь и на банан не нужна, вот и не играют, ибо это типа оскорбление
pomor45
pomor45 ответ bsww (раскрыть)
16 декабря в 20:49
Наверняка проходят в квалификации ЛЧ? И это после того, как второй сезон кряду не сумели выйти из весьма посредственныцх группы ЛЕ, а в текущем не одержали ни одной победы? Очень самонадеянное заявление.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Serg_Diamond (раскрыть)
16 декабря в 19:53
И это вам не Чалов за 25 лямов!)))
oFANATo
oFANATo
16 декабря в 18:49
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 декабря в 18:46
Не зимой, но летом точно уведут у нас Николу, слишком лакомый кусок. А нам стоит подыскивать нового Влашича.
Санчо Панса
Санчо Панса
16 декабря в 17:42
О Собослои им придется забыть, ведь он дал согласие на переход в мадридский Реал) Влашич? Не удивлюсь, если Никола там окажется!
berda2003
berda2003
16 декабря в 17:27
до лета не продадут...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 декабря в 17:25
Пусть хотят дальше. Это им не Мираначук за 3 копейки
bsww
bsww
16 декабря в 16:32
Тут 30 млн запросят наверняка, ибо Влашич может быть заигран в ЛЧ. Да и всё решит "частично" последние матчи года, если ЦСКА победит Ростов, а Спартак победит Зенит или сыграет вничью, то как сказано ранее платите 30 млн минимум. Летом он покинет ЦСКА наверняка, если армейцы займут третье место и ниже. Если станут чемпионами, то зимой 2022 при плохой игре в ЛЧ. Если займут второе место, то всё будет зависеть от квалификации наверняка, проходят и попадают в группу и Влашич в ЦСКА осенью играет, проиграют и/или продадут, ибо играть не захочет
Честный Зритель
Честный Зритель
16 декабря в 15:36
Тут все зависит от желания самого Влашича...я так пологаю он перерос наш чемп и уже хочет в более сильный ..и тут кто бы как что ни делал он уйдет...загнут ценник он просто перестанет играть за цска...так что все зависит только от него...
Куплет
Куплет
16 декабря в 15:21
Гончаренко с. Гинером пусть подпишут лучше
Насмешник
Насмешник
16 декабря в 15:07
Гинер им такой ценник выставит, что итальянцы быстро расхотят.
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 декабря в 14:47
В более серьезный клуб,по какому критерию,по толщине кошелька или по спортивным достижениям???Даже в Аталанта перейдя,Влашич не будет там лучшим игроком,про топ клубы вообще молчу....Или вы говорите про условный Арсенал,который в нижней части турнирной таблицы,но с деньгами???
CSKA2012
CSKA2012
16 декабря в 14:46
Денег не хватит , это не Миранчука купить за 10 млн.
нечитайло
нечитайло
16 декабря в 14:31
Пусть решают, но для ЦСКА это будет потеря
Over 9000
Over 9000
16 декабря в 13:53
40 лямов и он ваш. на эти деньги можно взять и десятку и опорника и ещё останется.
только я сомневаюсь, что Аталанта сможет столько насыпать
Dima salev
Dima salev
16 декабря в 13:45
Влашичу надо покинуть ЦСКА. Он единственный кто старается играть. Ему нужен команду который хотя бы играет в 1/8финала лиги Европы
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 13:22
Слабый игрок, с хорошим ударом, не нужен
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 декабря в 13:22, ред.
Сейчас бы обсудить уровень Аталанты поклоннику команды которая набрала 3 очка в одной из самых слабых групп ЛЕ и заняла последнее место. Особенно "продавая" игрока который кроме игр в "супер сильном" чемпионате против Уралов и Химок показывает по их мнению игру запредельного уровня. Вы никогда не задавались вопросом почему неуловимый Джо такой неуловимый ? Может потому что наухо никому не нужен или вы считаете что клубы из большой 4-и слепы и это неприступный Гинер поставил ценник в 100млн. ? Я вас разочарую, более чем за 20млн он никому не нужен, за один хороший удар только в РПЛ платят такие деньги.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 декабря в 13:09
Влашич в ЦСКА совсем загнется, лучше перейти если пригласят. Аталанта хоть в ЛЧ стабильно играет и из группы выходят, ЦСКА такое в ближайшем будущем не светит.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 13:09
Аталанта не сможет заплатить столько сколько запросит ЦСКА за Влашича
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 13:02
Миранчук видно не подошел ....
particular
particular
16 декабря в 13:00
Венгр, вроде уже определился... За Николу, надеюсь, определят 😉
В общем, Рамирес - настоящий кандидат!
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 12:58
Ну все , похоже Гинер решил продавать коняшек и эмигрировать в Израиль .
andrefino13
andrefino13 ответ Ген Геныч (раскрыть)
16 декабря в 12:53
Он без Ганчаренко им станет, а без Влашича конкретно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 12:50
А мы хотим подписать Миранчука!🤣🤣
Ген Геныч
Ген Геныч
16 декабря в 12:49
Ну ЦСКА надо Влашича удерживать!!!!!!!!!!!!!Без Влашича,ЦСКА станет условным Арсеналом!!!!!!!!!!!!!
ошалевший
ошалевший
16 декабря в 12:49
смотря сколько контракт ещё у влашича,если долго то за влашича не дадут сколько хочет гинер,а потом влашич откажется продлевать если реально захочет уехать и тут уже или подешёвке или бесплатно,но потянет ли влашич топ чемпионат,эвертон он не потянул
112910415
112910415
16 декабря в 12:46
этого яркого игрока не удержать никак
juvenale
juvenale
16 декабря в 12:36
Аталанта больше 20 не даст
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