«Аталанта» хочет подписать Влашича

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16 декабря 2020, 11:49

«Аталанта» находится в поисках замены хавбеку Алехандро Гомесу, сообщает L’Eco di Bergamo.

Итальянский клуб составил список потенциальных кандидатов, в который вошли ( ЦСКА ), («Сампдория») и («Зальцбург»).