«Аталанта» хочет подписать Влашича

«Аталанта» находится в поисках замены хавбеку Алехандро Гомесу, сообщает L’Eco di Bergamo.
Итальянский клуб составил список потенциальных кандидатов, в который вошли Никола Влашич (ЦСКА), Гастон Рамирес («Сампдория») и Доминик Собослои («Зальцбург»).
Ранее Влашич заявил, что уровень его игры не превосходит уровень РПЛ.
только я сомневаюсь, что Аталанта сможет столько насыпать
только я сомневаюсь, что Аталанта сможет столько насыпать
В общем, Рамирес - настоящий кандидат!
В общем, Рамирес - настоящий кандидат!