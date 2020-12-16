Два клуба претендуют на Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может покинуть клуб этой зимой.
К 32-летнему футболисту проявляют интерес «Фиорентина» и «Герта». Контракт хавбека с миланцами рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы продать игрока.
Конфликты с тренером, непомерные амбиции, неуважение к окружающим и как итог - падение с высоты. Жаль. Очень неплохо смотрелся вначале карьеры, привлекался в сборную, а теперь только середнячки и зовут к себе. Осталось тихо, бесславно закончить карьеру.
Всем здоровья.
Конфликты с тренером, непомерные амбиции, неуважение к окружающим и как итог - падение с высоты. Жаль. Очень неплохо смотрелся вначале карьеры, привлекался в сборную, а теперь только середнячки и зовут к себе. Осталось тихо, бесславно закончить карьеру.
Всем здоровья.