Два клуба претендуют на Наингголана

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16 декабря 2020, 11:11

Полузащитник «Интера» может покинуть клуб этой зимой.

К 32-летнему футболисту проявляют интерес «Фиорентина» и «Герта». Контракт хавбека с миланцами рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы продать игрока.