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Два клуба претендуют на Наингголана

16 декабря 2020, 11:11

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может покинуть клуб этой зимой.

К 32-летнему футболисту проявляют интерес «Фиорентина» и «Герта». Контракт хавбека с миланцами рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы продать игрока.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
16 декабря в 11:27
Теперь его судьба будем много зависеть от финансовой составляющей....
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 11:25
Эх , парень, а мог бы стать звездой. Но скверный характер , вредные привычки сгубили очередную несостоявшеюся звезду. А ведь очень хорошо начинал, все было на высоком уровне : удар отличный, дриблинг приличный, скорость, хорошее видение поля, прилично забивал. Казалось , что станет в один ряд с мировыми звездами, но все пошло наперекосяк.
Конфликты с тренером, непомерные амбиции, неуважение к окружающим и как итог - падение с высоты. Жаль. Очень неплохо смотрелся вначале карьеры, привлекался в сборную, а теперь только середнячки и зовут к себе. Осталось тихо, бесславно закончить карьеру.
Всем здоровья.
beefs
beefs
16 декабря в 11:12
оставайся в Италии...
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