Тедеско может покинуть «Спартак» до Нового года

Как сообщает источник, руководство «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером Доменико Тедеско.
Напомним, что вчера специалист заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Руководство «Спартака» обсудит вариант с досрочным расторжением с самим специалистом.
Не знаю почему его считают перспективным тренером, он много допускает тактических ошибок и делает непонятные движения. К примеру защитника Кутепова, который превратился в зрителя, выпустил в нападение. В итоге ни нападения ни защиты.
Так, что скорее всего после перерыва Спартак будет тренировать новый главный.
Не знаю почему его считают перспективным тренером, он много допускает тактических ошибок и делает непонятные движения. К примеру защитника Кутепова, который превратился в зрителя, выпустил в нападение. В итоге ни нападения ни защиты.
Так, что скорее всего после перерыва Спартак будет тренировать новый главный.