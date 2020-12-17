Тедеско может покинуть «Спартак» до Нового года

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вчера, 12:13

Как сообщает источник, руководство «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером .

Напомним, что вчера специалист заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Руководство «Спартака» обсудит вариант с досрочным расторжением с самим специалистом.