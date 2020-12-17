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Тедеско может покинуть «Спартак» до Нового года

вчера, 12:13

Как сообщает источник, руководство «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером Доменико Тедеско.

Напомним, что вчера специалист заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Руководство «Спартака» обсудит вариант с досрочным расторжением с самим специалистом.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:41
Ахахах! Перестали верить в тедеску.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:41
Продолжение будет феерично, всё по графику. Федун владеет этим искусством , тем более у него теперь есть помощница, ждём продолжения банкета.....
альсато
альсато
вчера в 15:13
Гоните метлой басурманов!..К нам они приезжают не работать, а зарабатывать)))))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:11
Всё к этому и идёт. Тедеско уже смотрит в будущее без спартака.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 15:10
Если Спартак сделает это до сборов, это будет на них не похоже, ибо решение действительно умное. Дадут хоть новому тренеру время межсезонку провести.
Дед Мазая
Дед Мазая
вчера в 14:39
Хозяина менять надо...
pomor45
pomor45
вчера в 14:22
Речь на переговорах пойдёт об отказе Тедеско от неустойки за досрочное расторжение контракта. Не удивлюсь, если всё напускное благородство немца-цыгана на этом закончится и он начнёт бесконечно торговаться, забыв о томящейся по нему семье. Для этого и идейку о российском расизме припас, и судейской тяжбой шантажирует.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:21
Не боись ! Ещё чем-нибудь повеселим ! )))))))) Например ,новым назначением ! А вообще-то ,жизнь прекрасна и удивительна !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:16
Именно в таких случаях и говорят : Ждем продолжения представления" Ведь этот цирк с небольшими антрактами продолжается уже около 18 лет. И это радует публику.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:07
Ура, это лучшее за сегодня
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:05
Клоун то уедет, а цирк же останется !!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 14:03
Жаль конечно,но переживем...Расторгать надо сразу однозначно
leopit
leopit
вчера в 13:49
Пусть уезжает колготочно-стрингерный околобровочный попрыгунчик!Возьмут другого,такого -же клоунистого!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Kaguzuti (раскрыть)
вчера в 13:39
И еще веселый и смешной
112910415
112910415
вчера в 13:36
коли так, тянуть нечего
4RT
4RT
вчера в 13:35
Чем скорее тем лучше
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 13:15
чемодан , вокзал.....Бухарест
FROBI
FROBI
вчера в 13:10
Слоган Спартака: "В Новый год с новым тренером!"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:10
Тогда мы поздравим спартачей не только с Новым годом,но и с новым хадом,ха-ха...

...а армейский хад должен быть уволен.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:07
Ну наверное было бы логично с ним договорится сейчас и отпустить на вольные хлеба, коль он принял решение не продлевать контракт. Постараться быстро решить вопрос с новым главным тренером, и пусть он готовит команду к оставшимся матчам сезона. Времени достаточно, плюс откроется трансферное окно и уже можно будет совершить какие-то приобретения под видение нового тренера. Ну а как оно будет на самом деле скоро узнаем.
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 12:58
Жаль, физрук был дорогой и отменный.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:56
Срочно назначать иностранного специалиста - Зарему Салихову на место главного тренера Спартака!
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 12:54
Сейчас кстати Дмитрий Гунько свободен или Юран. Зачем еще один иностранный бездарь?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:46
Надеюсь Тедеско поимеет с Федуна раз в 10 больше неустойки , чем с Газизова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:44
А так все весело и радостно начиналось. Больше кина у бровки не будет?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:41
Может оно и к лучшему . Через силу всегда трудно работать . Новых игроков тебе всё равно не купят . А пятую точку , зная что скоро дембель , рвать никто не будет .
Aris
Aris
вчера в 12:38
Гнать и немедленно! Это нужно было сделать год назад! Очередной гастролер за баблом! В трясину сплетен и интриг втянули все руководство СМ. Давно пора прекратить эти дрязги. Начали с Карпина и так идет....
Futurista
Futurista
вчера в 12:38
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:29, ред.
Тедеско хоть и говорил, что не будет продлять контракт, который заканчивается в мае, но по словам было заметно, что хочет уйти прямо сейчас. Глядя на него уже понятно, что он сломался прежде всего психологически. Ну и зачем Спартаку такой тренер? Если он останется до конца сезона, то Спартак скатится в середину таблицы (когда то уже такое было и не один раз). В команде между игроками будет анархия.
Не знаю почему его считают перспективным тренером, он много допускает тактических ошибок и делает непонятные движения. К примеру защитника Кутепова, который превратился в зрителя, выпустил в нападение. В итоге ни нападения ни защиты.
Так, что скорее всего после перерыва Спартак будет тренировать новый главный.
Cat01
Cat01
вчера в 12:28
Спартак постоянно лихорадит!
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