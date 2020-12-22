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Жардим — еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

сегодня, 12:40

Источник сообщает, что бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством „Спартака“. Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — заявляет источник.

Жардим находится без работы с прошлого года.

Ранее также стало известно, что «Спартак» может подписать тренера Роберта Морено.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:25
Тедеско сделает крюк и выкинет трюк ! Останется надолго и игроков наподписывает каких надо ! А вы тут жужжите дальше . )))))))))))))))))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 14:24, ред.
Давно хотел чтобы Жардим возглавил Спартак ( советовал португальского наставника бомжам, зенит реально может побороться за плей- офф лч, убери они Семака) то что Жардим возглавит Спартак не верю, слишком бестолковое руководство у моего клуба. зарплата в 6млн евро была известна и год назад, так что это точно не будет проблемма для Федуна, а вот запросы Жардима на трансферы Лёня не потянет, жаба задушит еврея и он начнёт рассматривать более бюджетный вариант ( Федуну пошёл 8й десяток, с собой на тот свет бабки забрать нельзя, так что ему мешает сделать под старость из Спартака лучший клуб восточной европы?) если и дойдёт до переговоров, Жардиму нужно задуматься о хороших отступных, у Лёни нет терпения от слова ВООБЩЕ, а Жардиму нужно не мало времени, чтобы построить хорошую команду, этот тренер умеет работать с молодёжью и ему минимум нужно пару сезонов и только на третий спрашивать за результат, контракт должен быть 3+1 или 3+2, а из-за огромных отступных, которые пропишут агенты тренера Федун наконец научиться терпеть и ждать чего бы ему не шептала в уши змея Зарема😂 помечтали и хватит, слишком много в Спартаке сменилось тренеров чтобы реально пришёл чоткий коуч как Жардим, читаем кого рассматривает руководство лукойла и хватаемся за голову, Сетьен??? Он чего в команде делать то будет? он явно слишком мягкий тренер для наших деревянных футболистов + вообще не знание языка. если Федун зажмёт бабки в очередной раз хочется тренером Спартака увидеть Юрана ( посмотреть что он скажет Урунову на первой тренеровке😆)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:09
пусть тренирует клоун до конца сезона )))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:07
зовите палыча))) он вас научит родину любить)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:50
Это точно!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Так то оно так, но Федун ведь непредсказуем и ожидать можно всего....даже самого неожиданного.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:48, ред.
Спасибо,не надо
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Зачем вообще Тедеско сейчас нужен Спартаку? Он морально подавлен и без трёх матчей дисквалификации. У него нет желания и стимула тренировать команду. Да он может сказать, что он профи и отработает контракт до конца, возможно так и будет, но скорее всего это пойдёт во вред Спартаку. Игроки уже будут по другому смотреть на Тедеско и его требования.
Тем более Тедеско сам понимает как к нему будут относиться как в Спартаке так и во всём российском футболе. Если Тедеско умный человек, то не вернётся в Россию.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:38
"Огласите весь список, пожалуйста."
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:34, ред.
Есть ощущение , что кто бы не пришел, будет очередной затычкой, причем очень дорогой. Не зря Жардим такую сумму запросил . Ведь все уже знают насколько Федун эмоционален и нетерпелив. Потому Леонарду и надеется деньжат по легкому срубить. Проработает плюс - минус годик и домой с полными карманами, как Цорн, Газизов и другие не подошедшие Федуну господа. И сейчас посреди сезона команда по сути оказалась в подвешенном состоянии??? Кто будет готовить команду к весенней части - это пока большой вопрос??? Ведь немецкий "попрыгун" дисквалифицирован на три матча. И тут дилемма : толи дать немцу доработать, толи отстегнуть кругленькую сумму и взять нового???
Ждем с интересом. Федун умеет удивлять.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:34, ред.
Следующая новость: Путин может возглавить Спартак...
и...обезглавить Зенит...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:27
В России похоже тренера не найти.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:25
Пойдёт на время
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:23
А как же Морено?
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 13:22
А чего Зулемха не рассматривается?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:22
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:21
    Ещё этот не ушёл а уже очередь....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:02
    Жардим верим!!!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:54
    Жардим Морено всё это мусор для Спартака.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:46
    Пляшут на костях Тедески!
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