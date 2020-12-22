Жардим — еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Источник сообщает, что бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством „Спартака“. Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — заявляет источник.
Жардим находится без работы с прошлого года.
Ранее также стало известно, что «Спартак» может подписать тренера Роберта Морено.
Тем более Тедеско сам понимает как к нему будут относиться как в Спартаке так и во всём российском футболе. Если Тедеско умный человек, то не вернётся в Россию.
Тем более Тедеско сам понимает как к нему будут относиться как в Спартаке так и во всём российском футболе. Если Тедеско умный человек, то не вернётся в Россию.
Ждем с интересом. Федун умеет удивлять.
Всем здоровья.
Ждем с интересом. Федун умеет удивлять.
Всем здоровья.
и...обезглавить Зенит...
и...обезглавить Зенит...