Жардим — еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

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сегодня, 12:40

Источник сообщает, что бывший главный тренер «Монако» является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством „Спартака“. Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — заявляет источник.

Жардим находится без работы с прошлого года.

Ранее также стало известно, что «Спартак» может подписать тренера Роберта Морено.