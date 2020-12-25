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КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Чертаново» Задираку за драку

сегодня, 20:20
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)5 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (мол) (Москва)Чертаново (мол)Матч завершен

КДК РФС дисквалифицировал четырех игроков на шесть матчей молодежного первенства России по итогам матча «Ахмат» — «Чертаново». После игры на поле разгорелась массовая драка.

По итогам инцидента шесть матчей дисквалификации получили защитники «Ахмата» Арсен Адамов и Асланбек Бунхоев, а также вратарь «Чертаново» Владимир Задирака и защитник Радий Ямлиханов. Клубы оштрафованы на 25 тысяч рублей.

Недавно РФС на три года отстранил представителя «Ахмата», который напал на арбитра.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:20
Если б забивал голы-
был бы Забивакой,
а с манерами шпаны
стал он Задиракой...
Gahi
Gahi
сегодня в 21:17
Да все таки сильно влияет на судьбу человека имя или  фамилия которую ему дали не просто так. Что с одной стороны, что с другой.
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 21:15
Несправедливо .. дралисьт 3 чеченца и один русский .а. наказали одного русского ..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:13
Понять и простить Задираку!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:05
Сколько почвы дал вратарь квнщикам!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 21:00, ред.
отгрёб Терек чертей по полной от москвичей.
Задираке надо дать Мастера спорта по боям без правил.
Бродяга с острова Свободы
Бродяга с острова Свободы
сегодня в 20:59
Наверняка чеченцы справоцировали
Брулин
Брулин
сегодня в 20:52
Я уж подумал 1 на 1, а так нормально
Faustello
Faustello
сегодня в 20:46
Задираку за драку!))
Беспределов
Беспределов
сегодня в 20:43
новый беспредел с Ахматом
alexgurzan
alexgurzan ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 20:41
.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:36
Где Ахмат там и драка.
_Философ_
_Философ_
сегодня в 20:36
С такой фамилией можно и простить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:35
Задираку за драку. Звучит как нельзя обоснованно и логично.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:27
За безбашенную драку
Удалили Задираку )))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 20:24
Фамилия соответствует!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:21
Оправдывает свою фамилию...
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