КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Чертаново» Задираку за драку

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сегодня, 20:20

КДК РФС дисквалифицировал четырех игроков на шесть матчей молодежного первенства России по итогам матча «Ахмат» — «Чертаново». После игры на поле разгорелась массовая драка.

По итогам инцидента шесть матчей дисквалификации получили защитники «Ахмата» Арсен Адамов и Асланбек Бунхоев, а также вратарь «Чертаново» Владимир Задирака и защитник Радий Ямлиханов. Клубы оштрафованы на 25 тысяч рублей.