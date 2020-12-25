КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Чертаново» Задираку за драку

КДК РФС дисквалифицировал четырех игроков на шесть матчей молодежного первенства России по итогам матча «Ахмат» — «Чертаново». После игры на поле разгорелась массовая драка.
По итогам инцидента шесть матчей дисквалификации получили защитники «Ахмата» Арсен Адамов и Асланбек Бунхоев, а также вратарь «Чертаново» Владимир Задирака и защитник Радий Ямлиханов. Клубы оштрафованы на 25 тысяч рублей.
Недавно РФС на три года отстранил представителя «Ахмата», который напал на арбитра.
был бы Забивакой,
а с манерами шпаны
стал он Задиракой...
был бы Забивакой,
а с манерами шпаны
стал он Задиракой...
Задираке надо дать Мастера спорта по боям без правил.
Задираке надо дать Мастера спорта по боям без правил.
https://youtu.be/w00THZ6T274
Удалили Задираку )))
Удалили Задираку )))