Орлов: «Семак — тренер новой волны»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил тренерские качества наставника «Зенита» Сергея Семака.
Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!
Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...
Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!
Но им не дали, несмотря на титанические усилия. Сейчас вот Николича гнобят, хотя очевидно, что психологию детей лимита было бы сложно поменять даже Анчелотти. Им как раз нужны удобные тренеры типа Семака.
Но им не дали, несмотря на титанические усилия. Сейчас вот Николича гнобят, хотя очевидно, что психологию детей лимита было бы сложно поменять даже Анчелотти. Им как раз нужны удобные тренеры типа Семака.
- Он сказал плётка!?!!?!!
- Он сказал плётка!?!!?!!