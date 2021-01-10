Орлов: «Семак — тренер новой волны»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил тренерские качества наставника «Зенита» .

Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!