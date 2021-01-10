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Орлов: «Семак — тренер новой волны»

10 января 2021, 08:25

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил тренерские качества наставника «Зенита» Сергея Семака.

Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 20:27
точно новой волны ?
batog
batog
10 января в 21:24
Гена, ты забыл сказать, " в пределах российских берегов"...
oFANATo
oFANATo
10 января в 18:26, ред.
Расскажите уже Гене, что Семак это уровень Уфы....что и показала ЛЧ с одним очком в группе, а в РПЛ с админресурсом и своим питерским президентом в РФС можно с любым тренером на первое место претендовать.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
10 января в 13:20
Казанской)) За Рубин в конце 2000-х играл ещё)
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Федор Паршунин (раскрыть)
10 января в 13:19
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    10 января в 13:09
    Если только уфимской волны
    Сп62
    Сп62
    10 января в 11:32
    В какой-то момент Дзюба и Оздоев просто выдохлись, играя без замен. А вот, почему Семак не делал ротацию игроков, это впрос только к нему.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 января в 09:56
    Орлов в своём репертуаре!
    Gahi
    Gahi
    10 января в 09:30
    Скорее всего у игроков пряник слишком сладкий.
    Faustello
    Faustello ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    10 января в 09:24
    Артёмка (побалтыаая язычком между губ):
    - Он сказал плётка!?!!?!!
    Faustello
    Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    10 января в 09:22
    Воронка))
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 января в 09:22
    Тренер просто сидит - игроки сами играют.
    cska vperiod
    cska vperiod
    10 января в 09:21
    Надо гене подсказать, что праздники подходят к концу пусть прекращает злоупотрелять спиртным.
    Faustello
    Faustello
    10 января в 09:21, ред.
    Вызывайте вытрезвитель, деду плоховастенько! Несвязанное бормотание в перемешку со словом - Семак...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 января в 09:13
    С волной Гена явно переборщил. Так , небольшая рябь на воде.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 января в 08:59
    Плктка и пряник должны быть в любом обучении...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    10 января в 08:36
    Плетка для тренера РПЛ должна стать незаменимой частью реквизита, потому что иногда невозможно довести что-либо через сознание ввиду отсутствия этого самого сознания у отдельных личностей.
    beefs
    beefs
    10 января в 08:28
    не знал, что Семин помолодел, а звезды плохо стали играть потому что они хорошо и не играли, а сейчас возраст берет свое...
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