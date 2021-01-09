Агент Эриксена требует от «Интера» 7 млн евро

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09 января 2021, 12:28

Мартин Шутс, агент хавбека «Интера» , требует у миланского клуба комиссионные (7 млн евро) за трансфер датчанина.

Шутс уже обратился в регулирующий орган с ходатайством о рассмотрении своего дела. Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020 года за 27 млн евро.

По версии Corriere dello Sport, полузащитник получает небольшую игровую практику в миланском клубе только по одной причине, — чтобы не обесценилась полностью его трансферная стоимость.