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Агент Эриксена требует от «Интера» 7 млн евро

09 января 2021, 12:28

Мартин Шутс, агент хавбека «Интера» Кристиана Эриксена, требует у миланского клуба комиссионные (7 млн евро) за трансфер датчанина.

Шутс уже обратился в регулирующий орган с ходатайством о рассмотрении своего дела. Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020 года за 27 млн евро.

По версии Corriere dello Sport, полузащитник получает небольшую игровую практику в миланском клубе только по одной причине, — чтобы не обесценилась полностью его трансферная стоимость.

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Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
09 января в 18:12
Лучше перейти в Атлетико
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
09 января в 16:13
помним этот рекорд по выколачиванию денег из Чукотки,даже Жозе занёс его в чёрный шорт-лист.
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 января в 15:54
случайно с кучей рекордов хахаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Гриша Гриша (раскрыть)
09 января в 15:31
так платить будут не парню,а агенту.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 15:30
Жозе -1 в Челси был совсем другим тренером,чем сейчас. Что в его голове,порой наверно ему самому не ведомо. К примеру неумеренные аппетиты в МЮ,сколько было покупок которые оказались на лавке.И уж в то время,хозяева клубов понимали,что имеют дело не с мальком ,а Акулой и исполняли прихоти Особенного.
Мхитарян, Санчес, Фред, Погба пришли явно не волеизъявлению Глэйзеров или Вудворда,учитывая их стоимость. И я насколько помню это было только аперитив.
Брулин
Брулин
09 января в 15:26
Не надо было рыпатья в Интер. Из Тоттенхеме никто не выгонял Эриксена. Хотел новый вызов, получай
Санчо Панса
Санчо Панса
09 января в 15:22
Странно, я думал, что с такими запросами обычно выступает некто Мино Райола) Эти агенты вообще себя возомнили очень важными птицами!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Naimi Nabi (раскрыть)
09 января в 15:19
ну бесплатно наврядли,там контракт до 24 года,ну разве что Интер захочет разорвать соглашение.
Q-J-G
Q-J-G ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 января в 15:13
Дело в том, что была информация о том, что Жозе хочет пригласить Эриксена в Тоттенхэм, что он не против, чтобы он играл в команде, в которой гл.тренер Ж.Моуриньо, не знаю, "утка" это или нет, но, если Жозе приглашает, это одно, если против его воли, это "смертный приговор" для игрока, который он сам же себе и подписывает. Тот же случай с А.Шевченко, когда Моуриньо был против, Абрамович-за... Вообще-то, по факту, именно гл.тренер, а не кто-либо иной, должен выбирать, приглашать игрока, который ему нужен, даже не Президент, несмотря на то, что оплачивает трансфер....А именно гл.тренер!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
09 января в 15:11
Может бесплатно в Реал?
Гриша Гриша
Гриша Гриша
09 января в 14:48
Загубил карьеру парень в этой посредственной команде, так что пусть платят
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 14:22
к Жозе нельзя это будет практически приговор,может Моурисио возьмёт,не знаю какие там отношения,вполне возможно,что в конце были натянутыми, ведь помним те результаты и кто там гнал пургу - мне
ЗНАТЬ НЕ ДАНО,
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 января в 14:20
ну а что он хотел от экс-наставника Ювентуса,который случайно выиграл АПЛ?Хотя датчанин сам виноват в своих бедах,не захотел дальше выступать за Шпор и мечтал о Мадриде.а попал в чёрно-синий Милан. В любом случае,с приходом Жозе,его ожидала участь Али. Если не ошибаюсь,Интеру он долстался то ли за центы, то лди бесплатно,там уже контракт заканчивался,а продлевать вроде бы не хотел.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 14:05
Очень неудачный трансфер для Эриксена, надо "любыми путями" уходить из Интера, 28 лет "самый "расцвет" "пик" в футбольной карьере большинства игроков, годы уходят, надо играть, а не прозябать в Интере. ПСЖ-ТОТТЕНХЭМ, или "к своему" бывшему тренеру, или в свою бывшую команду, если Моуриньо не против, пожалуй, самые лучшие и реальные варианты...
То ли Интер, "не его команда", то ли тренер "не его тренер", а возможно, и то, и другое...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 13:28
В нынешнем сезоне датчанин принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, однако не отметился результативными действиями. Получается где-то 777 тысяч за игру. Если получится стрясти данную сумму, то признаю, у некоторых людей просто талант делать деньги из воздуха. А Эриксена "Интеру" нужно продать, чтобы получить возможность произвести трансфер эксЗенитовца Паредаса.
juvenale
juvenale
09 января в 13:02
красава иди до конца!!!
dimagas2
dimagas2
09 января в 12:54
И заплотят же)))
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 12:45
Мыльная опера.
sv_1969
sv_1969
09 января в 12:43
Вот так вот... Агенты это ещё те.... ((
R0100V
R0100V
09 января в 12:35
Посредники - зло
shlomo
shlomo
09 января в 12:34
Закулисные игры агентов не всегда идут на пользу...:(((
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