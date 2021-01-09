Потолок зарплат в РПЛ. Могут сэкономить 23 миллиарда рублей, но не хотят

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09 января 2021, 19:01

Сомневаемся, что масштабная реформа возможна.

Оклады игроков – больная тема для фанатов

Забавно, что именно Титов, которому в 2003-м платили 100 тысяч долларов в месяц, говорит о разбалованных футболистах. Тогда средняя зарплата составляла 137 долларов в месяц, в 729 раз меньше, чем у Егора. Но само высказывание дельное:

Мы разбаловали наших игроков. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее.

Зато всегда понятно, почему народ резко реагирует на отдельных игроков – из-за социального неравенства. Ведь есть футболисты, которым платят за безделье или тренировки со второй командой.

Например, один 24-летний москвич за год стал богаче на 94 млн рублей. Парень получает 178 рублей в секунду. Или 257 тысяч в день. Или 7.8 миллиона в месяц. Это игрок «Спартака-2» Гулиев.

По похожим причинам танцующий Иван Игнатьев с бутылкой пива вызвал бурную реакцию. У него 2 гола в чемпионате, а клуб отдал за форварда 7 млн евро, явно переплатили за паспорт, но не получили побед.

А вот если бы с пивом танцевал Владислав Игнатьев, то это мало кого зацепило. Форвард казанцев в 21 год не тащит на поле, отвлекается от игры. А Владислав в 33 года выкладывается и в защите, и в атаке.

Народ не жадный, народ – бедный. Все удивились, что Тарасову в «Локомотиве» платили аж 2.4 млн евро. Но мало кто знает, что тогда у Акинфеева в ЦСКА была аналогичная зарплата.

Но где Игорь, а где Дмитрий в футболе. Огорчает отсутствие логики в РПЛ . Но нет сомнений, что Акинфеев отрабатывает деньги – нет негатива. Формула работает в 100 % случаев. Не люди злые, а система кривая.

Потолок зарплат в РПЛ кажется крутой идеей

В теории Геркус, предложивший потолок зарплат, прав. Инструмент поможет клубам, ведь 73 % расходов именно на зарплаты. Успокоит часть общественности – деньги-то часто государственные, из налогов.

А захочет игрок зарабатывать больше – пусть едет в Европу, где конкуренция. Никого ущемления прав. В народе и в профессиональном сообществе давно консенсус, что оклады нерыночные и неадекватные. Многие получают намного больше, чем отдают российскому футболу.

Достаточно посмотреть еврокубки и игры сборной, чтобы убедиться. В топ-5 клуб зависит от того, сколько заработал. В РПЛ команда требует оплатить свое существование. Вот до конца января «Тамбов» может сняться с чемпионата. Стандартная схема, подоили казну – разошлись.

Вечно так продолжаться не может, поэтому потолок зарплат напрашивается. Еще и в пору лимита, который во многом сделал оклады настолько высокими. Можно сохранить казенные деньги, потратив их, например, на юношеский футбол. Но это лишь в теории.

На практике получится, как с трансфером Сутормина, который оценивают в 50 тысяч рублей. Всегда не исключены окольные пути оплаты труда футболистов. Перед кем будут отчитываться клубы? Перед Прядкиным? У него нет столько власти, чтобы приказать Федуну или Гинеру.

«Тамбову» ведь выдали лицензию на участие в чемпионате, хотя по закону надо гарантировать наличие средств и отсутствие долгов. Оформить бумажки, как видите, не проблема. Так что потолок зарплат не для всех. Возможен в Беларуси, где диктатура и бюджет чемпиона в тридцать раз ниже, чем у «Зенита».

Потолок есть в США в MLS , где спортивный рынок развитой и давно работает. Потолок в РПЛ на бумаге ввести легко, но он останется формальным и не для всех. Кто сможет – обойдет правила, чтобы побеждать. Наоборот самые влиятельные отсеют конкурентов. Себе – понятия, другим – закон.

К реформе не готовятся ни в РПЛ , ни в РФС

Ваши ожидания – ваши проблемы. А вот когда рубль начал крутое пике, то футболисты наперегонки бегали с требованиями, чтобы их зарплаты были привязаны к евро или доллару. Урежьте оклад в два раза – пойдут в суд, устроят бойкот. Причем выиграют, ведь в европейском футболе оклады тоже высокие.

РПЛ не сможет доказать в суде, что их решение важнее действующего контракта футболиста. В потолке зарплат должна быть логика. В США суть в том, что лига сама по себе зарабатывает. Росла посещаемость, заключались спонсорские контракты, ТВ-доходы там немаленькие.

Плюс есть исключения – каждый клуб может платить определенному количеству игроков больше, чем установлено законом. Представляете в РПЛ , где годами ничего не меняется, такую масштабную и продуманную реформу? А пример хоккея глупо приводить, там потолок формально был всегда, но не работал.

Где футбольная лига найдет юристов для войны с десятком клубов и шестью сотнями игроков, что пойдут в суды? Даже если заставить ввести потолок зарплат сверху, через царский двор, то официально звезда футбола будет получать 100 тысяч рублей в месяц. Но мама игрока тихо заработает 2-3 миллиона евро в год.

Также учтите, что жесткий потолок зарплат это автоматически минус все крутые легионеры. Для них РПЛ – лига денег, не амбиций. И «серый» доход их не устроит. Как бы ни остаться с одними паспортистами, которые официально будут бедными, как большинство россиян, а неофициально останутся миллионерами.

Кому от потемкинских деревень станет лучше? Романтики, что думают, будто бы потолок зарплат заработает, забывают, что он никому внутри системы не выгоден, его будут саботировать всеми силами. В провинции чиновникам удобно списывать на клубы миллиарды из казны.

Российским игрокам тоже хорошо, когда конкуренции нет, требования нулевые, а большие деньги капают. Все довольны, кроме болельщиков, но их никто и никогда не спрашивал. РФС и РПЛ живут по своим законам джунглей. И в этих дебрях, чем больше урвал – тем ты круче.

У фанатов и экспертов есть консенсус, что перемены давно назрели. А у тех, кто принимают решения тоже консенсус — что все замечательно. Сытый голодного не понимает. По легенде королева Франции Мария-Антуанетта посоветовала голодающим французам, раз у них нет хлеба, есть пирожные.

Футболисты мыслят очень похоже. Так что Геркус предложил сложнейший для реализации инструмент – настоящий потолок зарплат, хотя в РПЛ даже легкий — полную отмену лимита, еще не применяли. Тут тебе и автоматическое понижение стоимости трансферов. И возможность понизить зарплаты в новых контрактах по закону.

Полная отмена лимита легка в исполнении, но ее не используют и не собираются. Не верится, что внедрят нечто работающее и революционное, если самые простые инструменты экономии денег игнорируют. В РПЛ в год тратят на зарплаты примерно 47 миллиардов рублей, но и половину, 23.5 миллиарда, не отдадут.

О потолке зарплат Прядкин говорил пять лет назад. На дворе 2021-й, реформы до сих пор нет, но теперь о ней и не заикаются.