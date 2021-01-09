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Потолок зарплат в РПЛ. Могут сэкономить 23 миллиарда рублей, но не хотят

09 января 2021, 19:01
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Сомневаемся, что масштабная реформа возможна.

Оклады игроков – больная тема для фанатов

Забавно, что именно Титов, которому в 2003-м платили 100 тысяч долларов в месяц, говорит о разбалованных футболистах. Тогда средняя зарплата составляла 137 долларов в месяц, в 729 раз меньше, чем у Егора. Но само высказывание дельное:

Мы разбаловали наших игроков. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее.

Зато всегда понятно, почему народ резко реагирует на отдельных игроков – из-за социального неравенства. Ведь есть футболисты, которым платят за безделье или тренировки со второй командой.

Например, один 24-летний москвич за год стал богаче на 94 млн рублей. Парень получает 178 рублей в секунду. Или 257 тысяч в день. Или 7.8 миллиона в месяц. Это игрок «Спартака-2» Гулиев.

По похожим причинам танцующий Иван Игнатьев с бутылкой пива вызвал бурную реакцию. У него 2 гола в чемпионате, а клуб отдал за форварда 7 млн евро, явно переплатили за паспорт, но не получили побед.

А вот если бы с пивом танцевал Владислав Игнатьев, то это мало кого зацепило. Форвард казанцев в 21 год не тащит на поле, отвлекается от игры. А Владислав в 33 года выкладывается и в защите, и в атаке.

Народ не жадный, народ – бедный. Все удивились, что Тарасову в «Локомотиве» платили аж 2.4 млн евро. Но мало кто знает, что тогда у Акинфеева в ЦСКА была аналогичная зарплата.

Но где Игорь, а где Дмитрий в футболе. Огорчает отсутствие логики в РПЛ. Но нет сомнений, что Акинфеев отрабатывает деньги – нет негатива. Формула работает в 100 % случаев. Не люди злые, а система кривая.

Потолок зарплат в РПЛ кажется крутой идеей

В теории Геркус, предложивший потолок зарплат, прав. Инструмент поможет клубам, ведь 73 % расходов именно на зарплаты. Успокоит часть общественности – деньги-то часто государственные, из налогов.

А захочет игрок зарабатывать больше – пусть едет в Европу, где конкуренция. Никого ущемления прав. В народе и в профессиональном сообществе давно консенсус, что оклады нерыночные и неадекватные. Многие получают намного больше, чем отдают российскому футболу.

Достаточно посмотреть еврокубки и игры сборной, чтобы убедиться. В топ-5 клуб зависит от того, сколько заработал. В РПЛ команда требует оплатить свое существование. Вот до конца января «Тамбов» может сняться с чемпионата. Стандартная схема, подоили казну – разошлись.

Вечно так продолжаться не может, поэтому потолок зарплат напрашивается. Еще и в пору лимита, который во многом сделал оклады настолько высокими. Можно сохранить казенные деньги, потратив их, например, на юношеский футбол. Но это лишь в теории.

На практике получится, как с трансфером Сутормина, который оценивают в 50 тысяч рублей. Всегда не исключены окольные пути оплаты труда футболистов. Перед кем будут отчитываться клубы? Перед Прядкиным? У него нет столько власти, чтобы приказать Федуну или Гинеру.

«Тамбову» ведь выдали лицензию на участие в чемпионате, хотя по закону надо гарантировать наличие средств и отсутствие долгов. Оформить бумажки, как видите, не проблема. Так что потолок зарплат не для всех. Возможен в Беларуси, где диктатура и бюджет чемпиона в тридцать раз ниже, чем у «Зенита».

Потолок есть в США в MLS, где спортивный рынок развитой и давно работает. Потолок в РПЛ на бумаге ввести легко, но он останется формальным и не для всех. Кто сможет – обойдет правила, чтобы побеждать. Наоборот самые влиятельные отсеют конкурентов. Себе – понятия, другим – закон.

К реформе не готовятся ни в РПЛ, ни в РФС

Ваши ожидания – ваши проблемы. А вот когда рубль начал крутое пике, то футболисты наперегонки бегали с требованиями, чтобы их зарплаты были привязаны к евро или доллару. Урежьте оклад в два раза – пойдут в суд, устроят бойкот. Причем выиграют, ведь в европейском футболе оклады тоже высокие.

РПЛ не сможет доказать в суде, что их решение важнее действующего контракта футболиста. В потолке зарплат должна быть логика. В США суть в том, что лига сама по себе зарабатывает. Росла посещаемость, заключались спонсорские контракты, ТВ-доходы там немаленькие.

Плюс есть исключения – каждый клуб может платить определенному количеству игроков больше, чем установлено законом. Представляете в РПЛ, где годами ничего не меняется, такую масштабную и продуманную реформу? А пример хоккея глупо приводить, там потолок формально был всегда, но не работал.

Где футбольная лига найдет юристов для войны с десятком клубов и шестью сотнями игроков, что пойдут в суды? Даже если заставить ввести потолок зарплат сверху, через царский двор, то официально звезда футбола будет получать 100 тысяч рублей в месяц. Но мама игрока тихо заработает 2-3 миллиона евро в год.

Также учтите, что жесткий потолок зарплат это автоматически минус все крутые легионеры. Для них РПЛ – лига денег, не амбиций. И «серый» доход их не устроит. Как бы ни остаться с одними паспортистами, которые официально будут бедными, как большинство россиян, а неофициально останутся миллионерами.

Кому от потемкинских деревень станет лучше? Романтики, что думают, будто бы потолок зарплат заработает, забывают, что он никому внутри системы не выгоден, его будут саботировать всеми силами. В провинции чиновникам удобно списывать на клубы миллиарды из казны.

Российским игрокам тоже хорошо, когда конкуренции нет, требования нулевые, а большие деньги капают. Все довольны, кроме болельщиков, но их никто и никогда не спрашивал. РФС и РПЛ живут по своим законам джунглей. И в этих дебрях, чем больше урвал – тем ты круче.

У фанатов и экспертов есть консенсус, что перемены давно назрели. А у тех, кто принимают решения тоже консенсус — что все замечательно. Сытый голодного не понимает. По легенде королева Франции Мария-Антуанетта посоветовала голодающим французам, раз у них нет хлеба, есть пирожные.

Футболисты мыслят очень похоже. Так что Геркус предложил сложнейший для реализации инструмент – настоящий потолок зарплат, хотя в РПЛ даже легкий — полную отмену лимита, еще не применяли. Тут тебе и автоматическое понижение стоимости трансферов. И возможность понизить зарплаты в новых контрактах по закону.

Полная отмена лимита легка в исполнении, но ее не используют и не собираются. Не верится, что внедрят нечто работающее и революционное, если самые простые инструменты экономии денег игнорируют. В РПЛ в год тратят на зарплаты примерно 47 миллиардов рублей, но и половину, 23.5 миллиарда, не отдадут.

О потолке зарплат Прядкин говорил пять лет назад. На дворе 2021-й, реформы до сих пор нет, но теперь о ней и не заикаются.

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goaler
goaler ответ Правдин Семён (раскрыть)
12 января в 22:12
И ездить искать таланты в Мухосранск или Зажопинск, а не в Голландии всякие и пр.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 января в 18:56
Урезать до того, чтоб они с голоду всех рвали и метали!!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 января в 14:55
Как же они живут на такие кутарки??)))
POL7173
POL7173
10 января в 11:07
ИМХО.
Для контроля доходов, существует налоговая. При желании, всё можно контролировать. Платят 100000 баксов, а живёшь по расходам, на 1000000, подтверди доходы. Стала мама (жена, тётя, дядя и т. д.) долларовым миллионером, покажите источник доходов. Достаточно 1-2 раз показательных разборок с футболистами, и теми, кто платил им деньги выше контрактных, все успокоятся, и всё придёт в норму. Главное желание.
ИМХО.
Artem Grunis
Artem Grunis
10 января в 09:34
Никакие потолки не сработает. Будут находить способы обхода. Зачем создавать себе проблему и потом решать её.
Уберите лимит и зарплаты сами вернутся на рыночный уровень. И результаты сразу появятся. Просто поражает как долго может продолжаться ошибочная политика.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
10 января в 08:29
А может платить по заслугам?Забил гол,отдал передачу голевую,совершил достаточное количество отборов,перехватов,в защите выложился на полную.Тогда получай хорошие деньги.Сидишь на лавочке,фотаешься с пивом на пляже.Будь добр получить копейки.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 января в 00:27
Держитесь, дорогие россияне! Денег нет, но вы уж держитесь)))) 😅
Хиромант
Хиромант
09 января в 23:51
Давайте просто вспомним - КТО и когда ввел лимит на легионеров?

- Чего хотели добиться и чего НА САМОМ ДЕЛЕ ДОБИЛИСЬ за всё это время?

- КТО за его отмену и КТО против, грея на этом руки и набивая карманы (как многие здесь любят говорить "народными деньгами")?

Отсюда и снижение качества футбола в РПЛ (отток легионеров и приток "паспортистов", провалы клубов, провалы сборной, нарушение не только правил ДД, но и правил человеческой морали зажравшимися молодыми российскими "звёздами-паспортистами".

- Ну как, сложился у вас в голове этот пазл?

- Всё правильно - убрать лимит к чертям собачьим, и потолок зарплаты пешеходам-футболистам установится сам собой (законы рынка)! Кто не верит - читайте Адама Смита!
Правдин Семён
Правдин Семён
09 января в 23:46
Ерунду пишет товарищ Горин. Потолок зарплат обязательно заработает,даже если не на 100%. Во-первых,бюджетные деньги нельзя будет списать на эти левые зп. Во-вторых, наши футболисты будут вынуждены рвать одно место,чтобы уехать на более высокую зп. В-третьих,да и черт с ним,если уедут крутые легионеры. Их на всю РПЛ нет и десяти,а реально крутых 3-4. И погоды в ЕК они не делают. Зато нашим скаутам потеть придётся. Короче, одни плюсы. А если кто из олигархов начудит,то это не большая беда.Взять хоть Неймара,трансферы МС и прочее. Наши в сравнении с этим -дети.
Roger Young
Roger Young
09 января в 21:30
Хорошая статья. Полностью согласен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 20:50
Вместо длинных рассуждений о потолке зарплат, гораздо проще и эффективнее либо полностью прекратить, либо сильно ограничить финансирование профессиональных футбольных клубов за счет госбюджета. Из бюджета только на детский, или массовый футбол. И все само собой придет в норму. Господдержка сельского хозяйства есть, пусть такая же господдержка будет и футбола через РФС (всем одинаково на клубы, на сборную, на юношей и молодежь). А дальше сами пусть зарабатывают , либо акционируются и переходят в частные руки. Рынок- лучший регулятор всего, и зарплат в том числе.
djaich
djaich
09 января в 20:26
"Всегда не исключены окольные пути оплаты труда футболистов. Перед кем будут отчитываться клубы? Перед Прядкиным? У него нет столько власти, чтобы приказать Федуну или Гинеру."
А нам какое дело, как частники тратят СВОИ деньги? Найдут обходные пути платить больше, ну так и флаг им в руки, пусть меж собой и разыгрывают чемпионство. Остальные же, те кто с амбициями, пусть ищут частных инвесторов. А вот все клубы, финансируемые даже частично за счет госбюджета, должны сохранять предельно низкий уровень зарплат и задействовать исключительно собственные футбольные школы, чтобы доморощенные игроки полностью выкладывались и стремились попасть в те же самые "Спартак", или "ЦСКА", или "Краснодар", или за границу. У нас же региональный футбол практически убит, даже города - миллионики не могут содержать свою команду в РПЛ. Так вот подобным образом и необходимо его возрождать. Адекватная, в равных условиях, борьба за 4-5 места удовлетворит большинство провинциальных болельщиков. А то, что футболисты пойдут в суды, так до начала нового сезона необходимо всем клубам продать за рубеж кого можно, перевести всю свою инфраструктуру на баланс городов и затем объявить о своем банкротстве и последующем переучереждении. Не в первой же такие финансовые проблемы решать.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
09 января в 20:01
Смысл разговора когда футбол захвачен.
Жирные зарплаты = жирные откаты .
Не будет никаких школ.
Так и будут эти джунгли жить по законам Газпрома
ARMENIAN
ARMENIAN ответ particular (раскрыть)
09 января в 19:45
не в той стране живем
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
09 января в 19:39
Если речь пойдет о потолке зарплат, сразу можно привести пример с хоккейным СКА, где все подруги и родственники хоккеистов были устроены в клуб, кстати, гендиректором Медведевым. Будет потемкинская деревня, совершенно верно.
particular
particular
09 января в 19:25, ред.
Логично - не логично... Надо ломать... Сурово и по закону... А разматывание и размазывание соплей, типа, что бы никого не обидеть, - путь в тупик, который уже виден со всей очевидностью...
Parma1972
Parma1972
09 января в 19:25
Миллионы людей в нашей стране не умеют играть в футбол, но лишь российские футболисты
делают это за такие большие деньги.
shlomo
shlomo
09 января в 19:11
- Какая у тебя зарплата?
- 1500.
- 8!
- В день.
- Все равно не много.
- Евро.
- СЦууууууууука!!! !!!!!!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 19:09
Для исправления ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1226074/gerkus-ilya

Зарплаты многих лишены здравого смысла, и плюс к этому, игра многих не соответствует уровню зарплат, которые получают игроки. Да и на зарплату тренеров пора бы ввести ограничения, а условия договора составлять так, чтобы тренер получал зарплату за выполненную работу, а не за то, что он занимает должность тренера, и часто получая деньги за расторжения контракта по инициативе работодателя, а не за выполненную работу.

P/S/ ТОЛЬКО ВРЯД ЛИ ДОЖДЁМСЯ....
Zenit_84
Zenit_84
09 января в 19:07
Кто же кормушку закроет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 19:06
Предлогаю им вообще не платить!🤣
Брулин
Брулин
09 января в 19:06, ред.
Давно пора вводить потолок зарплат для футболистов! Может тоже хоть будут играть эти паспортисты!
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