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ЦСКА опубликовал список футболистов, которые полетели на первый сбор

17 января 2021, 13:21

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Испанию на зимние тренировочные сборы.

Всего в Испании пройдут два сбора, которые завершатся 19 февраля.

На первый сбор отправились следующие футболисты:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетел вместе с ЦСКА на сбор, так как ведет переговоры с другим клубом.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 января в 12:47
Да ладно, Васин в основном скамейку полирует. Он нужен только на случай форсмажора (травм и дисквалификаций основных защитников). Погоды (ни плохой ни хорошей) он сейчас в ЦСКА не делает.
andrefino13
andrefino13
17 января в 15:49
Хороший состав,надежный,пандемия подломала ритм многим командам,но теперь все приходит в норму .
Великолепный
Великолепный
17 января в 14:38
Хороших сборов и без травм.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 14:22
Не хочет Витя Васина на пенсию отправлять, а зря.
Suinsi
Suinsi
17 января в 14:12
Главное, чтобы Чалов в Ювентус не ушел.
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 14:04
Выбирать есть из кого.
1-я конная
1-я конная ответ makkie (раскрыть)
17 января в 13:35
Ещенко с Ребровым одобрительно закивали
1-я конная
1-я конная
17 января в 13:34
Удачного сбора и подготовиться к весне!
Cat01
Cat01
17 января в 13:32
Состав боевой удачи
makkie
makkie
17 января в 13:30, ред.
Васин всех переживёт и еще тренером цска станет, вот увидите 😂
SHMEL
SHMEL
17 января в 13:30
Возможно и Кристиян потом присоединится, вдруг не договорятся. Может и новичков прикупят 1-2 человек. Удачи на сборах, хорошенько отработать все задуманное.
beefs
beefs
17 января в 13:25
вся команда в сборе, ждем возобновления чемпионата...
shlomo
shlomo
17 января в 13:22
Хороший состав....посмотрим, кто будет в играть в основе...
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 13:22
почти все в сборе))
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