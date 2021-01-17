ЦСКА опубликовал список футболистов, которые полетели на первый сбор

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Испанию на зимние тренировочные сборы.
Всего в Испании пройдут два сбора, которые завершатся 19 февраля.
На первый сбор отправились следующие футболисты:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетел вместе с ЦСКА на сбор, так как ведет переговоры с другим клубом.