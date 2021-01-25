Эриксен близок к переходу в «Арсенал»

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25 января 2021, 12:19

Tuttosport сообщает, что полузащитник «Интера» , скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».

Лондонский клуб обменяет хавбека на игрока своей команды Лукаса Торрейру.

Ранее на Эриксена также претендовал «Лестер», однако «лисы» не смогут потянуть высокую зарплату игрока.