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Эриксен близок к переходу в «Арсенал»

25 января 2021, 12:19

Tuttosport сообщает, что полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».

Лондонский клуб обменяет хавбека на игрока своей команды Лукаса Торрейру.

Ранее на Эриксена также претендовал «Лестер», однако «лисы» не смогут потянуть высокую зарплату игрока.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
25 января в 16:04
Когда команда дает игроку последний/предпоследний космический контракт, у него просто нет мотивации выкладываться на поле. Учитывая, что Эриксону 29 лет через две недели, и его традиционно слабую физу, для него это тоже будет последний крупный контракт наверняка и никакой мотивации играть у него не будет.
aNOOBis
aNOOBis ответ Альфамен (раскрыть)
25 января в 15:41, ред.
Там Эдегор вроде в аренду практически взят.
Избыток игроков на позиции центр поля также плох, как и их дефицит.
В итоге играть будет Парти и Джака с Себальосом (хотя, может уже и другой игрок на уме у Артеты) по очереди, а остальные будут сожалеть, что согласились на роль подтанцовки.

Эль-Нени без амбиций особых, он потерпит. А Эриксен вряд ли. По крайней мере, это очень дорогой игрок ротации.

А еще Смит-Роу надо обеспечить игровым временем, он не фланговый вроде хавбек и у него хорошо получается.
Альфамен
Альфамен ответ aNOOBis (раскрыть)
25 января в 15:32
Риск есть всегда,у кого-то больше,у кого-то меньше.Вы бы кого сейчас купили на его позицию,что прям сейчас дал результат???
Альфамен
Альфамен ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
25 января в 15:30
Ну не знаю,я вижу эту ситуацию чуть по другому,логично,что состоявшиеся звёзды получают гораздо больше чем потенциальные таланты,и это абсолютно нормально.
aNOOBis
aNOOBis ответ Альфамен (раскрыть)
25 января в 15:06
Не от зарплаты он отталкивается. Эриксен при всех его очевидных плюсах игрок неоднозначный, если что-то будет не по его, он играть будет в полсилы, он это и в Тоттенхэме демонстрировал. Убежал в Интер, а там и вовсе играть перестал под руководством спесивого Конте.

Вероятность, что ему в Арсенале что-то не понравится очень высока, плюс он еще и растренирован
Рома Олейник
Рома Олейник
25 января в 14:02
А Эдегор?
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
25 января в 13:00
Второй Озил
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
25 января в 12:57
Не только зарплата, а возраст и амбиции. Сеня слил задорого Виейра и Анри на пике и заработал деньги для развития. Кроенке покупает игроков на спаде и дает им космические контракты.
Альфамен
Альфамен ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
25 января в 12:48
Странный у вас какой-то подход,если у человека большая зарплата значит он будет лениться играя за Арсенал???!!!По моему нужно отталкиваться от личности каждого отдельного игрока!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
25 января в 12:35
Разумеется, нет. Если до сих пор пример Уолкотта, Озила, Обамы и Виллиана после подписанных новых контрактов ничего не сказал, то тут уже больше и не скажешь.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 января в 12:34
Я просто плачу. Новый космический контракт с новым лентяем. Мне кажется, игроки уже выстраиваются в очередь, кому следующему доить Кроенке.

Обама с Виллианом и Пепе: "Конечно, приезжай, Кристиан! Мы тут новые контракты подписали и ничего не делаем, тут так можно. Озил передает тебе привет, но говорит, что так, как он развел Кроенке, больше никто не сможет. Да, он мастер, мы признаем."
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
25 января в 12:31
Неужели и в правду перейдет?
A.S.A
A.S.A
25 января в 12:31
Даже не знаю радоваться этой новости или же нет....
Эриксен отличный игрок, который уже всем все доказал, сделал себе имя как раз в АПЛ,но есть риски что этот трансфер станет неудачным для Пушкарей(я очень хочу ошибаться в этом,но)...
У него высокий запрос по З/П (300тыс фунтов в неделю), мы только что избавились от Озила с похожей з/п....а тут сразу берем Эриксена,который год практически без нормальной игровой практики...
Gahi
Gahi
25 января в 12:31
Чем быстрее перейдёт то играть начнёт.
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