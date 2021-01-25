Эриксен близок к переходу в «Арсенал»

Tuttosport сообщает, что полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в «Арсенале».
Лондонский клуб обменяет хавбека на игрока своей команды Лукаса Торрейру.
Ранее на Эриксена также претендовал «Лестер», однако «лисы» не смогут потянуть высокую зарплату игрока.
Эриксен отличный игрок, который уже всем все доказал, сделал себе имя как раз в АПЛ,но есть риски что этот трансфер станет неудачным для Пушкарей(я очень хочу ошибаться в этом,но)...
У него высокий запрос по З/П (300тыс фунтов в неделю), мы только что избавились от Озила с похожей з/п....а тут сразу берем Эриксена,который год практически без нормальной игровой практики...
Эриксен отличный игрок, который уже всем все доказал, сделал себе имя как раз в АПЛ,но есть риски что этот трансфер станет неудачным для Пушкарей(я очень хочу ошибаться в этом,но)...
У него высокий запрос по З/П (300тыс фунтов в неделю), мы только что избавились от Озила с похожей з/п....а тут сразу берем Эриксена,который год практически без нормальной игровой практики...
Обама с Виллианом и Пепе: "Конечно, приезжай, Кристиан! Мы тут новые контракты подписали и ничего не делаем, тут так можно. Озил передает тебе привет, но говорит, что так, как он развел Кроенке, больше никто не сможет. Да, он мастер, мы признаем."
Обама с Виллианом и Пепе: "Конечно, приезжай, Кристиан! Мы тут новые контракты подписали и ничего не делаем, тут так можно. Озил передает тебе привет, но говорит, что так, как он развел Кроенке, больше никто не сможет. Да, он мастер, мы признаем."