Тухель подпишет с «Челси» контракт на 1,5 года

1611665794

26 января 2021, 15:56

Появились подробности касательно контракта «Челси» с немецким специалистом Томасом Тухелем, ранее возглавлявшим ПСЖ .

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщает, что соглашение будет рассчитано на 1,5 года с опцией продления на год, которую может активировать любая из сторон.

Отмечается, что Тухель уже сегодня приступит к тренировкам с лондонской командой.

Ранее пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.