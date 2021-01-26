Тухель подпишет с «Челси» контракт на 1,5 года

Появились подробности касательно контракта «Челси» с немецким специалистом Томасом Тухелем, ранее возглавлявшим ПСЖ.
Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщает, что соглашение будет рассчитано на 1,5 года с опцией продления на год, которую может активировать любая из сторон.
Отмечается, что Тухель уже сегодня приступит к тренировкам с лондонской командой.
Ранее пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.
Думаю, неустойку можно уже будет переводить в мае
Думаю, неустойку можно уже будет переводить в мае