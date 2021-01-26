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Тухель подпишет с «Челси» контракт на 1,5 года

26 января 2021, 15:56

Появились подробности касательно контракта «Челси» с немецким специалистом Томасом Тухелем, ранее возглавлявшим ПСЖ.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщает, что соглашение будет рассчитано на 1,5 года с опцией продления на год, которую может активировать любая из сторон.

Отмечается, что Тухель уже сегодня приступит к тренировкам с лондонской командой.

Ранее пост главного тренера «Челси» покинул Фрэнк Лэмпард.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
27 января в 08:59
а как же Сарри и Аллегри?
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 17:17
Перестраховывается Абраша, надоело огромные компенсухи выплачивать. Хотя ему то пофиг, деньги то халявные.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 16:42
Через пол года свалит!
Медив
Медив
26 января в 16:34
Мда, если бы не четыре дополнительные минуты в игре с Аталантой, Тухель бы сейчас рассматривался максимум как тренер для Шальке. Но руководство Челси как обычно показывает феноменальное знание текущего состояния дел в футболе.
Думаю, неустойку можно уже будет переводить в мае
shlomo
shlomo
26 января в 16:15
Возможность дали...после полгода и лета можно будет "подбивать" результаты...
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
26 января в 16:01
Хороший выбоп шас свободных топ тренеров и нет
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