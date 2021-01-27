Обамеянг рассказал, почему пропустил два последних матча «Арсенала»

Нападающий пропустил два последних матча «Арсенала» по семейным обстоятельствам. На своей странице в твиттере габонец написал, почему не смог помочь своей команде в этих играх.

Привет, ребята, большое спасибо за все сообщения и звонки за последние несколько дней.

У моей мамы есть проблемы со здоровьем, и я должен был помочь ей. Ей уже намного лучше, и я вернусь сегодня вечером. Я более чем благодарен врачам и медсестрам, которые помогли ей пережить это, и, конечно же, спасибо моей семье из «Арсенала» за вчерашнюю любовь!