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Обамеянг рассказал, почему пропустил два последних матча «Арсенала»

27 января 2021, 21:06

Нападающий Пьер-Эмерике Обамянг пропустил два последних матча «Арсенала» по семейным обстоятельствам. На своей странице в твиттере габонец написал, почему не смог помочь своей команде в этих играх.

Привет, ребята, большое спасибо за все сообщения и звонки за последние несколько дней.

У моей мамы есть проблемы со здоровьем, и я должен был помочь ей. Ей уже намного лучше, и я вернусь сегодня вечером. Я более чем благодарен врачам и медсестрам, которые помогли ей пережить это, и, конечно же, спасибо моей семье из «Арсенала» за вчерашнюю любовь!

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ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 22:39
Мама и семья это важней
ДАША Д
ДАША Д
27 января в 21:17
Причину всегда придумать можно.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
27 января в 21:10
Мама это святое!
shlomo
shlomo
27 января в 21:09
Ну в общем так сказать оправдался...:)))
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