Анчелотти — о Лэмпарде: «Быть ​​уволенным — это часть работы»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал увольнение с должности наставника «Челси».

Для Фрэнка это не печально, для него откроется другая дверь. Посмотрите на меня. Меня увольняли из каждого клуба, в котором я работал. В этом нет ничего необычного, и Фрэнк должен это знать.

Быть ​​уволенным — это часть работы. Мы все должны это понимать. «Челси» ничем не отличается от других клубов. У каждого клуба есть свои ожидания, и когда дела идут не так, как они хотят, они не могут заменить 20 игроков. Поэтому они меняют тренера.