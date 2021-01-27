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Анчелотти — о Лэмпарде: «Быть ​​уволенным — это часть работы»

27 января 2021, 21:18

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с должности наставника «Челси».

Для Фрэнка это не печально, для него откроется другая дверь. Посмотрите на меня. Меня увольняли из каждого клуба, в котором я работал. В этом нет ничего необычного, и Фрэнк должен это знать.

Быть ​​уволенным — это часть работы. Мы все должны это понимать. «Челси» ничем не отличается от других клубов. У каждого клуба есть свои ожидания, и когда дела идут не так, как они хотят, они не могут заменить 20 игроков. Поэтому они меняют тренера.

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Все комментарии
kella
kella
вчера в 09:30
Все верно разъяснил, без лукавства. Уважуха!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 23:51
Карло делиться опытом с молодым коучем
mihaluch
mihaluch
27 января в 21:36
Когда-то всё кончается.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
27 января в 21:31
Любит "неустойку" анчелотти )))
ДСА
ДСА
27 января в 21:19
Это часть плохой работы!
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