«Крылья Советов» поддержали кандидатуру Алаева на должность президента ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что клуб поддерживает кандидатуру генерального секретаря РФС Александра Алаева на должность президента ФНЛ.
Мы со своей стороны поддержали кандидатуру Александра Алаева. Понятно, что мы не в первых рядах, потому что хотелось подождать и посмотреть кто реально будет выдвигаться, какие программы будут представлены. О программах, конечно, говорить рано – они непосредственно будут представляться во время выборов. Позиция нашего клуба – лига должна меняться. Лига застопорилась в своём развитии и ей нужны изменения.
Почему отказался выдвинуть свою кандидатуру? Были разговоры с некоторыми клубами, обсуждения. Я работаю в клубе, представлю его. У «Крыльев» серьёзные задачи. Мы находимся только в середине пути. Поэтому выдвигаться на пост президента ФНЛ было бы неправильно, да и не актуально для меня. Хотелось, чтобы развитие было динамичным и изменения были видны. Выборы пройдут прямо под первый тур после зимней паузы. Команды переходят в весеннюю стадию, большая часть чемпионата сыграна. Здесь, наверное, наивно говорить о том, что какие-то глобальные изменения могут произойти сразу.