«Крылья Советов» поддержали кандидатуру Алаева на должность президента ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что клуб поддерживает кандидатуру генерального секретаря РФС Александра Алаева на должность президента ФНЛ .

Мы со своей стороны поддержали кандидатуру Александра Алаева. Понятно, что мы не в первых рядах, потому что хотелось подождать и посмотреть кто реально будет выдвигаться, какие программы будут представлены. О программах, конечно, говорить рано – они непосредственно будут представляться во время выборов. Позиция нашего клуба – лига должна меняться. Лига застопорилась в своём развитии и ей нужны изменения.