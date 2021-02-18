Сержиу Оливейра — лучший игрок матча «Порту» — «Ювентус»

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18 февраля 2021, 01:17

Полузащитник «Порту» признан лучшим футболистом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

28-летний хавбек вышел в стартовом составе и был заменён в компенсированное время второго тайма.

Технический наблюдатель УЕФА и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление Оливейры.