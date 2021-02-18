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Сержиу Оливейра — лучший игрок матча «Порту» — «Ювентус»

18 февраля 2021, 01:17
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим футболистом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

28-летний хавбек вышел в стартовом составе и был заменён в компенсированное время второго тайма.

Технический наблюдатель УЕФА и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление Оливейры.

Он великолепно поддерживал оборонительную игру своей команды и создавал реальную угрозу в атаке своей игрой впереди и точным исполнением стандартов. Очень энергозатратное выступление, качественная и современная игра. Он быстро организовывал оборону команды, останавливая любые попытки «Ювентуса» угрожать воротам «Порту».

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Все комментарии
allemz II
allemz II
18 февраля в 01:32
Португал, который смог.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
18 февраля в 01:19
Роналду не вытащил
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