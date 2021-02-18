Сержиу Оливейра — лучший игрок матча «Порту» — «Ювентус»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим футболистом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).
28-летний хавбек вышел в стартовом составе и был заменён в компенсированное время второго тайма.
Технический наблюдатель УЕФА и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление Оливейры.
Он великолепно поддерживал оборонительную игру своей команды и создавал реальную угрозу в атаке своей игрой впереди и точным исполнением стандартов. Очень энергозатратное выступление, качественная и современная игра. Он быстро организовывал оборону команды, останавливая любые попытки «Ювентуса» угрожать воротам «Порту».