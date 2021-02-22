Румменигге рассказал, что Клопп мог возглавить «Баварию» в 2008 году

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22 февраля 2021, 11:47

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб вёл переговоры с в 2008 году. Тогда нынешний наставник «Ливерпуля» покинул «Майнц», а «Бавария» искала нового главного тренера после ухода в сборную Швейцарии. В итоге руководство мюнхенцев приняло решение назначить на должность наставника клуба.

Ули Хёнесс [бывший президент «Баварии»] в то время вёл переговоры с Клоппом. Мы должны были быстро принять решение. Но затем мы согласились пригласить Юргена Клинсманна. Я частично отвечал за то, что привлёк Клинсманна в качестве тренера. К сожалению, это не сработало. Мне очень жаль. Это было не лучшим решением для обеих сторон.

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп заявил, что в будущем Клопп ещё может возглавить «Баварию».