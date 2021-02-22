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Румменигге рассказал, что Клопп мог возглавить «Баварию» в 2008 году

22 февраля 2021, 11:47

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб вёл переговоры с Юргеном Клоппом в 2008 году. Тогда нынешний наставник «Ливерпуля» покинул «Майнц», а «Бавария» искала нового главного тренера после ухода Оттмара Хитцфельда в сборную Швейцарии. В итоге руководство мюнхенцев приняло решение назначить Юргена Клинсманна на должность наставника клуба.

Ули Хёнесс [бывший президент «Баварии»] в то время вёл переговоры с Клоппом. Мы должны были быстро принять решение. Но затем мы согласились пригласить Юргена Клинсманна.

Я частично отвечал за то, что привлёк Клинсманна в качестве тренера. К сожалению, это не сработало. Мне очень жаль. Это было не лучшим решением для обеих сторон.

Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп заявил, что в будущем Клопп ещё может возглавить «Баварию».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 13:11
То, что Ю.Клопп не возглавил "Баварию" в 2008 году, не расстраивает, так как, Ю.Клопп возглавил "Боруссию" (2008-2015 год), и мы увидели захватывающее противостояние между "Боруссией" и "Баварией", мы увидели очень интересную, конкурентно-способную команду в Бундеслиге и в ЛЧ, команду-Ю.Клоппа - "Боруссию"!

Результаты работы Клоппа в "Боруссии" впечатляют:
двукратный чемпион Германии,
двукратный обладатель Суперкубка Германии,
обладатель Кубка Германии,
ФИНАЛИСТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!

Вот такой итог пребывания Ю.Клоппа в "Боруссии" в качестве главного тренера команды.
Так что, нет повода болельщикам Мирового футбола расстраиваться из-за того, что Клопп не возглавил "Баварию" в 2008 году, в отличие от болельщиков и руководства "Баварии"...
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 12:43
Когда не чего печатать печатают воспоминания.
drug01
drug01
22 февраля в 12:15
Это было давно...
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 11:57
Ну вот у меня 14658 очков , и что дальше, почему они не у меня на странице ичто дальше, что я смогу с ними делать если не могу ими пользоваться, что в итоге, ничего не могу понять для чего тогда я их набрал ??? Что в итоге???
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 11:50
Что вспоминать!
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