Румменигге рассказал, что Клопп мог возглавить «Баварию» в 2008 году

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб вёл переговоры с Юргеном Клоппом в 2008 году. Тогда нынешний наставник «Ливерпуля» покинул «Майнц», а «Бавария» искала нового главного тренера после ухода Оттмара Хитцфельда в сборную Швейцарии. В итоге руководство мюнхенцев приняло решение назначить Юргена Клинсманна на должность наставника клуба.
Ули Хёнесс [бывший президент «Баварии»] в то время вёл переговоры с Клоппом. Мы должны были быстро принять решение. Но затем мы согласились пригласить Юргена Клинсманна.
Я частично отвечал за то, что привлёк Клинсманна в качестве тренера. К сожалению, это не сработало. Мне очень жаль. Это было не лучшим решением для обеих сторон.
Ранее бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп заявил, что в будущем Клопп ещё может возглавить «Баварию».
Результаты работы Клоппа в "Боруссии" впечатляют:
двукратный чемпион Германии,
двукратный обладатель Суперкубка Германии,
обладатель Кубка Германии,
ФИНАЛИСТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
Вот такой итог пребывания Ю.Клоппа в "Боруссии" в качестве главного тренера команды.
Так что, нет повода болельщикам Мирового футбола расстраиваться из-за того, что Клопп не возглавил "Баварию" в 2008 году, в отличие от болельщиков и руководства "Баварии"...
Результаты работы Клоппа в "Боруссии" впечатляют:
двукратный чемпион Германии,
двукратный обладатель Суперкубка Германии,
обладатель Кубка Германии,
ФИНАЛИСТ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
Вот такой итог пребывания Ю.Клоппа в "Боруссии" в качестве главного тренера команды.
Так что, нет повода болельщикам Мирового футбола расстраиваться из-за того, что Клопп не возглавил "Баварию" в 2008 году, в отличие от болельщиков и руководства "Баварии"...