Флик: «Нюбель знал, на что шёл, когда подписывал контракт с „Баварией“»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал недавнее высказывание агента вратаря команды Александера Нюбеля о том, что тренерский штаб предоставляет мало игрового времени его клиенту.
Это вопросы для внутреннего обсуждения, хоть мы и понимаем эту точку зрения. Но можно с уверенностью сказать, что Нюбель знал, на что он шёл, когда подписывал контракт с «Баварией». Моя работа как тренера — выводить на поле лучших игроков, и на данный момент Нойер — номер один в воротах.
Ранее появилась информация о том, что Нюбель может перейти в «Монако» на правах аренды.
Но Нойер набрал форму, а у "Баварии" тогда и нет никаких причин ставить Нюбеля.
Стал очередным "кидалой", который отказался подписывать контракт и клубом и хоть как-то его отблагодарил и сбежал за бесплатно в "Баварию", ну так сиди и кукуй там.
Хотя вообще все эти дела с бесконечными бесплатными переходами топ-игроков нужно закрыть уже. Откуда это идет, понятно, от Кайзера, который в активном участии в коррупции обвинялся и во время скандала с оффшорами Блаттера-Авеланжа, и с тем, что он голоса африканских представителей в интересах Катара покупал для ЧМ 2022 и т.п.
Но Нойер набрал форму, а у "Баварии" тогда и нет никаких причин ставить Нюбеля.
Стал очередным "кидалой", который отказался подписывать контракт и клубом и хоть как-то его отблагодарил и сбежал за бесплатно в "Баварию", ну так сиди и кукуй там.
Хотя вообще все эти дела с бесконечными бесплатными переходами топ-игроков нужно закрыть уже. Откуда это идет, понятно, от Кайзера, который в активном участии в коррупции обвинялся и во время скандала с оффшорами Блаттера-Авеланжа, и с тем, что он голоса африканских представителей в интересах Катара покупал для ЧМ 2022 и т.п.