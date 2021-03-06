Флик: «Нюбель знал, на что шёл, когда подписывал контракт с „Баварией“»

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сегодня, 02:52

Главный тренер «Баварии» прокомментировал недавнее высказывание агента вратаря команды о том, что тренерский штаб предоставляет мало игрового времени его клиенту.

Это вопросы для внутреннего обсуждения, хоть мы и понимаем эту точку зрения. Но можно с уверенностью сказать, что Нюбель знал, на что он шёл, когда подписывал контракт с «Баварией». Моя работа как тренера — выводить на поле лучших игроков, и на данный момент Нойер — номер один в воротах.

Ранее появилась информация о том, что Нюбель может перейти в «Монако» на правах аренды.