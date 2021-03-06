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Флик: «Нюбель знал, на что шёл, когда подписывал контракт с „Баварией“»

сегодня, 02:52

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал недавнее высказывание агента вратаря команды Александера Нюбеля о том, что тренерский штаб предоставляет мало игрового времени его клиенту.

Это вопросы для внутреннего обсуждения, хоть мы и понимаем эту точку зрения. Но можно с уверенностью сказать, что Нюбель знал, на что он шёл, когда подписывал контракт с «Баварией». Моя работа как тренера — выводить на поле лучших игроков, и на данный момент Нойер — номер один в воротах.

Ранее появилась информация о том, что Нюбель может перейти в «Монако» на правах аренды.

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ДСА
ДСА
сегодня в 05:27
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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 03:29
Нюбель лолка. На момент объявления о его переходе у Нойера была откровенно плохая форма, а Нюбель был лучшим вратарем Бундеслиги - на тот момент.

Но Нойер набрал форму, а у "Баварии" тогда и нет никаких причин ставить Нюбеля.

Стал очередным "кидалой", который отказался подписывать контракт и клубом и хоть как-то его отблагодарил и сбежал за бесплатно в "Баварию", ну так сиди и кукуй там.

Хотя вообще все эти дела с бесконечными бесплатными переходами топ-игроков нужно закрыть уже. Откуда это идет, понятно, от Кайзера, который в активном участии в коррупции обвинялся и во время скандала с оффшорами Блаттера-Авеланжа, и с тем, что он голоса африканских представителей в интересах Катара покупал для ЧМ 2022 и т.п.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:56
Всякое в футболе бывает..
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