«Ливерпуль» оказался в компании «Кротоне» и «Дижона»

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08 марта 2021, 18:27

«Ливерпуль» продолжает показывать неубедительную игру в рамках АПЛ . Вчера подопечные дома уступили «Фулхэму» (0:1).

Таким образом, «красные» стали одной из четырёх команд, которые проиграли не менее шести из последних семи матчей в топ-5 европейских чемпионатов. В числе клубов, которые не могут стать на победный путь, также оказались «Бордо», «Дижон» и «Кротоне».