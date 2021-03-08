«Ливерпуль» оказался в компании «Кротоне» и «Дижона»

«Ливерпуль» продолжает показывать неубедительную игру в рамках АПЛ. Вчера подопечные Юргена Клоппа дома уступили «Фулхэму» (0:1).
Таким образом, «красные» стали одной из четырёх команд, которые проиграли не менее шести из последних семи матчей в топ-5 европейских чемпионатов. В числе клубов, которые не могут стать на победный путь, также оказались «Бордо», «Дижон» и «Кротоне».
В последних семи матчах в рамках АПЛ «Ливерпуль» смог обыграть только «Шеффилд» (2:0). «Красные» уступили «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестеру» (1:3), «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). За последние 7 игр «Ливерпуль» сумел забить только 4 гола.
от себя просто добавлю свое мнение как всегда, как я считаю, а не так как хотели бы об этом все услышать.........
PS Жаль.....ливер?.......А мне НЕТ!!!! Справедливо такое падение - абсолютно!!! - они получают за свою высокомерность, за то что два года их тащили в открытую, особенно в АПЛ создав илюзию не победимых, и что самое интересное клопп и его игроки в это поверили, что дальше будет также, как и их персофаны улюлюкали........ особенно после камбека на энфилде против Барселоны в 1/2 ЛЧ, а после шествия к заветной мечте и победы в АПЛ их вообще прорвало.......... как я однажды сказал, еще в прошлом сезоне........ кто высоко на насесте сидит, потом с этого насеста будет больно падать..... и Ливерпуль упал................. сначала в ЛЧ в прошлом сезоне чемпион вылетел в 1/8.....а теперь час расплаты в АПЛ...........
от себя просто добавлю свое мнение как всегда, как я считаю, а не так как хотели бы об этом все услышать.........
PS Жаль.....ливер?.......А мне НЕТ!!!! Справедливо такое падение - абсолютно!!! - они получают за свою высокомерность, за то что два года их тащили в открытую, особенно в АПЛ создав илюзию не победимых, и что самое интересное клопп и его игроки в это поверили, что дальше будет также, как и их персофаны улюлюкали........ особенно после камбека на энфилде против Барселоны в 1/2 ЛЧ, а после шествия к заветной мечте и победы в АПЛ их вообще прорвало.......... как я однажды сказал, еще в прошлом сезоне........ кто высоко на насесте сидит, потом с этого насеста будет больно падать..... и Ливерпуль упал................. сначала в ЛЧ в прошлом сезоне чемпион вылетел в 1/8.....а теперь час расплаты в АПЛ...........
PS лучше бы Ливерпуль не брал АПЛ, А то так высоко взобрались......... и так со всего размаха фэйсом об тэйбл.......
можно вспоминать Лестер после чемпионского сезона -12 место, МЮ после ухода Ферги - 7 место причины провала этих клубов понятны......но вот что творит Ливерпуль это просто жесть 6 матчей дома проиграть........ и ладно бы фаворитам...а то Брайтону Бернли Фулхэму клубам которые чуть подтолкни и вылетят в чемпионшип.......
PS лучше бы Ливерпуль не брал АПЛ, А то так высоко взобрались......... и так со всего размаха фэйсом об тэйбл.......
можно вспоминать Лестер после чемпионского сезона -12 место, МЮ после ухода Ферги - 7 место причины провала этих клубов понятны......но вот что творит Ливерпуль это просто жесть 6 матчей дома проиграть........ и ладно бы фаворитам...а то Брайтону Бернли Фулхэму клубам которые чуть подтолкни и вылетят в чемпионшип.......