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«Ливерпуль» оказался в компании «Кротоне» и «Дижона»

08 марта 2021, 18:27

«Ливерпуль» продолжает показывать неубедительную игру в рамках АПЛ. Вчера подопечные Юргена Клоппа дома уступили «Фулхэму» (0:1).

Таким образом, «красные» стали одной из четырёх команд, которые проиграли не менее шести из последних семи матчей в топ-5 европейских чемпионатов. В числе клубов, которые не могут стать на победный путь, также оказались «Бордо», «Дижон» и «Кротоне».

В последних семи матчах в рамках АПЛ «Ливерпуль» смог обыграть только «Шеффилд» (2:0). «Красные» уступили «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестеру» (1:3), «Эвертону» (0:2), «Челси» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). За последние 7 игр «Ливерпуль» сумел забить только 4 гола.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ hoper (раскрыть)
вчера в 20:32
Соглашусь с тобой практически во всём что ты написал в удалённом комменте мне в ответ.Мне жаль скорее преданных болельщиков Ливерпуля, которые я думаю всё понимают и уже не с восторгом смотрят на всё это.
DXTK
DXTK ответ hoper (раскрыть)
вчера в 18:45
    hoper
    hoper ответ DXTK (раскрыть)
    08 марта в 21:08
    Да и пафоса тут у некоторых неадекватов поубавилось.А кое кто вообще пропал и даже не пищит о былом величии.Хотя искренне жаль , что с Ливерпулем всё это происходит.Великий клуб с богатой историей.Мне кажется -это несправедливо
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    08 марта в 20:53
    Вот это поворот...
    DXTK
    DXTK
    08 марта в 20:31
    Теперь в АПЛ появиться термин - обливерпулиться...............

    PS лучше бы Ливерпуль не брал АПЛ, А то так высоко взобрались......... и так со всего размаха фэйсом об тэйбл.......

    можно вспоминать Лестер после чемпионского сезона -12 место, МЮ после ухода Ферги - 7 место причины провала этих клубов понятны......но вот что творит Ливерпуль это просто жесть 6 матчей дома проиграть........ и ладно бы фаворитам...а то Брайтону Бернли Фулхэму клубам которые чуть подтолкни и вылетят в чемпионшип.......
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    08 марта в 19:03
    Такое иногда бывает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 марта в 19:00
    Жаль Клоппа и Ливер тоже....
    Ozabot
    Ozabot
    08 марта в 18:42
    Клоппу надо перейти в оборонный режим в стиле Моура или Симеоне и немного сбавить обороты, пока вконец крышка не отлетела. Тыл не позволяет уже играть в тот шальной атакующий футбол.
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