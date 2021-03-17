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Клопп: «Если не попадём в ЛЧ, то клуб понесёт огромные финансовые потери»

17 марта 2021, 17:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб понесет огромные финансовые потери, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Это приведет к огромным финансовым потерям. В остальном все не так уж и плохо. Я понимаю, что почти во всех футбольных клубах мира мне бы задавали вопросы в такой ситуации, как сейчас. Это совершенно нормально. Это реальность, бизнес. Я бы принял любое решение незамедлительно, но в «Ливерпуле» все работает не так.

Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки... Никто не сомневается. Мы приняли свою ситуацию и боремся, чтобы выйти из нее.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 46 очков после 29 матчей.

Ранее агент Клоппа заявил, что Юрген не уйдёт из «Ливерпуля».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 21:19
Есть такая вероятность
Сантус
Сантус ответ bsww (раскрыть)
17 марта в 20:23
Крауч Кран...)Хороший весельчак..)
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 19:55
Рано посыпать голову пеплом
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 19:52
Хватит уже о плохом
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 19:12
Кто бы мог подумать, что Ливерпуль попадет в такой затянувшийся кризис. После своего чемпионского сезона, когда выносили всех и вся в одну калитку, думалось, что и следующем сезоне Ливерпуль будет одним из главных претендентов на чемпионство. Но что то пошло не так. Начался спад очень неожиданно и продолжается еще с прошлого года. Вопрос с попаданием в ЛЧ стоит очень серьезно. Шансы тают с каждым туром. Претендентов на ЛЧ достаточно и завоевать заветное место будет ну очень сложно.
Ждем следующего тура.
Всем здоровья.
bsww
bsww ответ Qatar Airways (раскрыть)
17 марта в 18:49
А на фото справа точно Клопп, а не Питер Крауч? А то по Матч ТВ АПЛ не показывают
Сантус
Сантус
17 марта в 18:43
А Клопп правильно всем напомнил-футбол в первую очередь бизнес.Притом для всех.Владельцы,игроки,тренеры.Все в нем ради денег.Твоя работа не приносит денег-свободен.Это только публика может эстетствовать и требовать зрелища,у них только результат.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Qatar Airways (раскрыть)
17 марта в 18:23
Крауч? Не, тот не нырял
Qatar Airways
Qatar Airways
17 марта в 18:16
Этот сезон явно не задался. Но нужно ситуацию исправлять Юргену.

КЭТиК
КЭТиК
17 марта в 18:03
Надо просто взять и выиграть Лигу Чемпионов этого сезона.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
17 марта в 17:55
    ilyafrom
    ilyafrom
    17 марта в 17:54
    Для начала пусть уладит конфликты внутри команды
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 марта в 17:51
    Значит нужно поднатужится и попасть...
    asraeil
    asraeil
    17 марта в 17:40
    Ну каждый клуб, при таком рассуждении, понесет потери...
    Djebrael
    Djebrael
    17 марта в 17:36
    Еще бы.....чемпионат Англии уже прогавали...
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