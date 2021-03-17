Клопп: «Если не попадём в ЛЧ, то клуб понесёт огромные финансовые потери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб понесет огромные финансовые потери, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Это приведет к огромным финансовым потерям. В остальном все не так уж и плохо. Я понимаю, что почти во всех футбольных клубах мира мне бы задавали вопросы в такой ситуации, как сейчас. Это совершенно нормально. Это реальность, бизнес. Я бы принял любое решение незамедлительно, но в «Ливерпуле» все работает не так.
Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки... Никто не сомневается. Мы приняли свою ситуацию и боремся, чтобы выйти из нее.
На данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 46 очков после 29 матчей.
Ранее агент Клоппа заявил, что Юрген не уйдёт из «Ливерпуля».
Ждем следующего тура.
Всем здоровья.
Ждем следующего тура.
Всем здоровья.