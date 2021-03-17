Клопп: «Если не попадём в ЛЧ, то клуб понесёт огромные финансовые потери»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что клуб понесет огромные финансовые потери, если не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Это приведет к огромным финансовым потерям. В остальном все не так уж и плохо. Я понимаю, что почти во всех футбольных клубах мира мне бы задавали вопросы в такой ситуации, как сейчас. Это совершенно нормально. Это реальность, бизнес. Я бы принял любое решение незамедлительно, но в «Ливерпуле» все работает не так.

Наши владельцы, спортивный директор, даже игроки... Никто не сомневается. Мы приняли свою ситуацию и боремся, чтобы выйти из нее.