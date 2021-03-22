Холанд отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».
Мой контракт с «Боруссией» Дортмунд действует ещё три года. Меня не беспокоят эти слухи.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».
Мой контракт с «Боруссией» Дортмунд действует ещё три года. Меня не беспокоят эти слухи.
Мне конечно мало верится в то, что он останется в Дортмунде этим летом,но если Эрлинг все же решит остаться,то это вызовет большое уважение к игроку, т.к не бросит клуб в трудное для Боруссии время и сам еще более "окрепнет как топ игрок"
Но,возможно и его продажа помогла бы сейчас Дортмундцам в финансовом плане
Мне конечно мало верится в то, что он останется в Дортмунде этим летом,но если Эрлинг все же решит остаться,то это вызовет большое уважение к игроку, т.к не бросит клуб в трудное для Боруссии время и сам еще более "окрепнет как топ игрок"
Но,возможно и его продажа помогла бы сейчас Дортмундцам в финансовом плане
Удачи парню в клубе и в сборной.
Всем здоровья.
Удачи парню в клубе и в сборной.
Всем здоровья.