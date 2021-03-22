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Холанд отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» и «Манчестер Сити»

22 марта 2021, 20:13

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Мой контракт с «Боруссией» Дортмунд действует ещё три года. Меня не беспокоят эти слухи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ SAFqwer (раскрыть)
22 марта в 22:23
Не отрицаю, каждому любителю футбола будет интересно следить за развитием его карьеры(но наверно за исключением болельщиков из Дортмунда, т.к они будут желать чтоб Холанд оставался как можно дольше в команде)
Это обязательно произойдет, если не в этом году так в следующем... самое главное чтоб карьера была без травм
Холанд будет нужен и Реалу, и как вы написали гранду(можно даже сказать грандам) АПЛ,я даже могу предположить , что и Бавария постарается проделать трюк как когда то проделали с Левандовским, но выбор будет только за Эрлингом, и он сделает правильный выбор, т.к видно что парень дружит с головой и не страдает звездной болезнью
А нам остается только ждать
Кстати, тоже самое можно сказать и про Мбаппе, которому уже сейчас шейхи предлагают огромные деньги, но он хочет уйти в команду другого уровня. Хотя многие бы на его месте остались и закалачивали б миллионы, пока есть такая возможность...
SAFqwer
SAFqwer ответ STVA 1 (раскрыть)
22 марта в 22:14
Если надолго задержится в Дортмунде-рискует стать вторым Кейном. Прекрасный игрок, супер результативность, а трофеев 0,0...
STVA 1
STVA 1 ответ SAFqwer (раскрыть)
22 марта в 22:00
Его цена 110 млн на трансфемаркете...
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
22 марта в 21:59
Думаю Дортмунд не даром обьявил цену на игрока в 250 млн. Продажа в летнее ТО не входит в планы клуба. Или в цену устраивающую клуб.
SAFqwer
SAFqwer ответ A.S.A (раскрыть)
22 марта в 21:52
И всё же интересней будет на него посмотреть в др. клубе... В том же Реале или в каком-нибудь гранде АПЛ, как считаете?
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 21:48
Посмотрим , как все будет в следующее ТО. Может кто то и найдется , готовый выложить кругленькую сумму??? В любом случае все это решать парню, и где он окажется в ближайшем будущем никому неизвестно. Он и сам не знает, я так думаю, что будет "завтра". А пока он игрок Боруссии, дай бог , чтоб без травм обошлось. А мы будет наблюдать за его игрой. Жаль только, что его усилия партнеры не всегда поддерживают. Уж очень нестабильна Боруссия, а без Эрлинга было бы команде совсем тяжко.
Удачи парню в клубе и в сборной.
Всем здоровья.
A.S.A
A.S.A ответ RamonCSKA (раскрыть)
22 марта в 21:40
К сожалению современные футболисты(особенно молодые) в первую очередь гонятся "за большим рублем", и когда поступает более выгодное предложение, бегут сломя голову в ТОП клубы, не думая о том, что там спрос выше и конкуренция сильнее, и зачастую такие футболисты годами скитаются по арендам...
Что касается Холанда, (да в аренду его не отправят не тот случай,хотя есть и примеры когда уже состаявшиеся звезды переходили в другие клубы и не оправдывали там надежды) в его контракте прописанна сумма отступных, равная 75 млн ...и ни кто за него не станет много платить(ну если клубы сами не устроят аукцион)...и тут у Холанда будет выбор : либо уйти в ТОП клуб примерно за 120-130млн, либо остаться в Дортмунде, переподписать контракт с более высокой суммой отступных и помочь клубу не только хорошо заработать на его продажи в будущем, но и помочь в "перестройке" став "фундаментальном камнем" т.к летом в Боруссии будет новый тренер, который будет строить новую команду...
Вот что я имел под выражением "не бросит клуб..."
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:15
200 млн никто не даст, разве что ПСЖ. Сити чудом отскочили от европейского бана, больше неаккуратно разбрасываться деньгами не будут. 100-120 млн ещё может быть кто-то типа Челси, МЮ или тот же Сити осилят. Для БД это тоже неплохо с материальной точки зрения, а для несомненного таланта Холланда со спортивной. И как не крути Барса и Сити лучше ПСЖ для его развития, не будет затухать как Мбаппе и плакса Неймар.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ A.S.A (раскрыть)
22 марта в 20:47
Что значит бросит?
Его продадут с потрохами если за него лямов 200 предложат, это будет выгодно БД и ему для развития,все таки БД скорее клуб предтоповый продающий своих лидеров
eleven LC
eleven LC
22 марта в 20:44
Эрлинг если ты на досуге по вечерам зависаешь на Соккере и прочтёшь это то давай в Реал,с тобой Мадрид возьмёт много титулов!
A.S.A
A.S.A
22 марта в 20:34
Тут палка двух концов...
Мне конечно мало верится в то, что он останется в Дортмунде этим летом,но если Эрлинг все же решит остаться,то это вызовет большое уважение к игроку, т.к не бросит клуб в трудное для Боруссии время и сам еще более "окрепнет как топ игрок"
Но,возможно и его продажа помогла бы сейчас Дортмундцам в финансовом плане
Q-J-G
Q-J-G
22 марта в 20:31
На поле, в игре, с большим КПД.
В интервью, лаконично...

Ничего лишнего, корректно.
Ответ, после которого, нет вопросов.

Эрлинг Холанд, достойный уважения, что своей игрой, что своими ответами!
И это в 20-ть лет!
Ironigor
Ironigor
22 марта в 20:29
Ещё один жирный плюс , этому парнишке !!! Очень достойно пока всё выглядит. Да только надолго ли ???
Есть на свете чудо бумажки , которые очень резко могут поменять белое на чёрное, Да на Нет !!! Сколько мир знает таких и не перечесть !!! Дружище, держись всегда своего фарватера !!! Удачи тебе, Холанд !!!
Всем добра!!!
STVA 1
STVA 1
22 марта в 20:28
Правильно говорит
shlomo
shlomo
22 марта в 20:17
А он оказывается не так прост...молодец!
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