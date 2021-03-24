Бышовец: «В матче с Мальтой я даже не вижу риска потерять очки»

Бывший футболист и заслуженный тренер сборной СССР порассуждал о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ -2022 Мальта — Россия.

В матче с Мальтой основная задача — вкатиться в соревнование. Это очень важный момент, когда над тобой не давлеет результат. Мальта — команда, во многом уступающая нашей. Нужно спокойно определиться с составом и подвести команду к следующему матчу. Ожидать каких-то изменений в составе и в тактике не стоит.

Главное перед последним матчем с хорватами этот матч не вспоминать с горечью. У нас есть опыт с Молдавией, тогда сыграли 0:0. Когда будет критическая необходимость в победе над Хорватией, возникнут проблемы. Вот как они обыграли Англию в полуфинале. Хотя им особо победа не нужна была. В матче с Мальтой я даже не вижу риска потерять очки. Вопрос о победе не стоит. Однако нужно проявить уважение к сопернику.