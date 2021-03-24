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Бышовец: «В матче с Мальтой я даже не вижу риска потерять очки»

24 марта 2021, 17:23
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист и заслуженный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец порассуждал о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия.

В матче с Мальтой основная задача — вкатиться в соревнование. Это очень важный момент, когда над тобой не давлеет результат. Мальта — команда, во многом уступающая нашей. Нужно спокойно определиться с составом и подвести команду к следующему матчу. Ожидать каких-то изменений в составе и в тактике не стоит.

Главное перед последним матчем с хорватами этот матч не вспоминать с горечью. У нас есть опыт с Молдавией, тогда сыграли 0:0. Когда будет критическая необходимость в победе над Хорватией, возникнут проблемы. Вот как они обыграли Англию в полуфинале. Хотя им особо победа не нужна была. В матче с Мальтой я даже не вижу риска потерять очки. Вопрос о победе не стоит. Однако нужно проявить уважение к сопернику.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет в матче с Мальтой в новой форме.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
24 марта в 20:11
5-0 бы устроило,из уважения к относительно славному прошлому нашего футбола,но я не знаю,что думает по этому поводу наш лидер Артемон.А вдруг он в печали???
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта в 18:42
У нас всегда так, сначала все проходимые команды, в итоге скатились в четвертый десяток
Рязань 062
Рязань 062
24 марта в 18:36
ничья будет....100%
Мessi 10
Мessi 10
24 марта в 18:19
Для сб. России нет проходных матчей, наши любят удивлять. Могут дойти до четвертьфинала чемпионата мира, а могут и с аутсайдером облажаться.
mihaluch
mihaluch
24 марта в 18:01
Не думать о результате он сам придёт.
cska1948
cska1948 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
24 марта в 17:53
Бышовец, как опытный специалист, предупреждает наших игроков, что к ЛЮБОМУ сопернику надо относится с уважением и не выходить на игру с шапкозакидательским настроением, каким бы слабым не казался соперник до игры.
доктоР7
доктоР7
24 марта в 17:51
Совсем всё плохо со взрослой сборной, если Мальту уверенно, с разгромным счётом не обыгрывать. Тогда уже цель попасть на ЧМ ставить вообще не надо. Там, на ЧМ , таких сборных, как Мальта,не будет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 17:42
Для нашей команды, имеющий для себя не очень приятную серию без побед, даже футбольный карлик Мальта является камнем преткновения. С Молдавией скатали по нулям, причем игра была, как Черчесов, не скажет, "контрольная", то есть на расслабоне. А если серьезно, намного ли Мальта слабее Молдавии? В этом случае боком даже выйти может груз ответственности за результат. Главное забить, хоть тухленький, но быстрый гол, иначе концовка матча перерастет в огромную нервотрепку для российских болельщиков с непредсказуемым исходом.
Gahi
Gahi
24 марта в 17:30, ред.
Главное чтобы уверенность не переросла в самоуверенность, тем более когда вопрос о победе не стоит? Удачи 
shlomo
shlomo
24 марта в 17:29
На бумаге да, мы 100% фавориты.... но уже что то вспоминаются осенние матчи
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