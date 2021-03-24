Промес оценил шансы «Спартака» стать чемпионом

Нападающий «Спартака» оценил шансы московского клуба на чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

У нас очень хорошая команда, и я горд снова быть ее частью. Многих игроков я знал раньше, кого-то знал, но не был знаком лично. Я сказал команде, что мы должны верить в себя. И пока у нас есть шансы стать чемпионами, мы должны верить в это, не сдаваться и двигаться только вперед. Я знаю, что значит становиться чемпионом со «Спартаком». Я хочу, чтобы все ребята из этого состава смогли прочувствовать этот момент и понять, что это значит для клуба. В последних матчах мы показали, что такое настоящий командный дух. А тогда я сказал ребятам, что я рад возвращению. Таким был мой посыл. Но я не смогу в одиночку сделать «Спартак» чемпионом. Мы должны быть одной командой, одной семьей, и каждый должен верить успех.

Мы сейчас вторые, четыре очка до «Зенита». Выйти на первое место будет очень сложно, я остаюсь реалистом. Но это возможно!