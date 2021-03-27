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«Бавария» опубликовала 35 лучших сэйвов Нойера в честь 35-летия голкипера

27 марта 2021, 18:32

Сегодня, 27 марта, исполнилось 35 лет вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру. Официальный YouTube-канал мюнхенского клуба опубликовал 35 лучших сэйвов голкипера в его день рождения.

Напомним, что Нойер занял 5-е место в списке лучших вратарей с 1987 года по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики.

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Все комментарии
R0100V
R0100V ответ ColdSun1995 (раскрыть)
31 марта в 10:40
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ R0100V (раскрыть)
    30 марта в 09:25
    хДДД ору) покажи хоть 5 штук тут таких, ссылками на ютубе
    на каждые твои штуки 3-4 что найдёшь (больше вряд ли) я тебе приведу втрое больше от других вратарей мирового футбола) даже от тех, которые младше его на лет 5
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    27 марта в 20:12, ред.
    Кана он уже превзошел.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    27 марта в 19:31
    Класс а в Шальке вообще что творил
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    27 марта в 19:05, ред.
    Нойер конечно не Кан, но футболист узнаваемый. Может это Бавария так влияет. В любом случае задумка хорошая.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 марта в 18:57
    Пора уже искать ему замену.
    Мафиёзник
    Мафиёзник
    27 марта в 18:39
    Нормально, но когда из пытался защитника включать, косяки по чёрному.
    R0100V
    R0100V
    27 марта в 18:38
    Лучше пусть опубликует подборку 35-и лучших косяков Нойера, тем более, что их в разы больше
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 марта в 18:35
    Хороший вратарь, но и "ляпов" было немало...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 марта в 18:34
    Очень красивые сейвы...
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