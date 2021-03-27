«Бавария» опубликовала 35 лучших сэйвов Нойера в честь 35-летия голкипера

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27 марта 2021, 18:32

Сегодня, 27 марта, исполнилось 35 лет вратарю «Баварии» . Официальный YouTube-канал мюнхенского клуба опубликовал 35 лучших сэйвов голкипера в его день рождения.

Напомним, что Нойер занял 5-е место в списке лучших вратарей с 1987 года по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики.