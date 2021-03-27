«Бавария» опубликовала 35 лучших сэйвов Нойера в честь 35-летия голкипера

Сегодня, 27 марта, исполнилось 35 лет вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру. Официальный YouTube-канал мюнхенского клуба опубликовал 35 лучших сэйвов голкипера в его день рождения.
Напомним, что Нойер занял 5-е место в списке лучших вратарей с 1987 года по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики.
на каждые твои штуки 3-4 что найдёшь (больше вряд ли) я тебе приведу втрое больше от других вратарей мирового футбола) даже от тех, которые младше его на лет 5
на каждые твои штуки 3-4 что найдёшь (больше вряд ли) я тебе приведу втрое больше от других вратарей мирового футбола) даже от тех, которые младше его на лет 5