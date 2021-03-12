ЦСКА поддержал своего бывшего игрока Гонсалеса, который перенёс инфаркт

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вчера, 17:38

ЦСКА в клубном твиттере отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды .

«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.

У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления! 🙏🙏



Nuestro ex-medio campista Mark Gonzalez há sufrido un infarto. Desde el club le deseamos salud, fuerza y una pronta recuperación!!🙏🙏 pic.twitter.com/2DJdNFbt88 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2021