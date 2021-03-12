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ЦСКА поддержал своего бывшего игрока Гонсалеса, который перенёс инфаркт

вчера, 17:38

ЦСКА в клубном твиттере отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды Марка Гонсалеса.

«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.

Чилийский экс-футболист выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе «армейцев» он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, также побеждал в Суперкубке страны. Последним клубом Марка был «Магальянес». В ноябре 2019 года Марк завершил карьеру игрока.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:58
Марку скорейшего выздоровления. Очень травмоподвержен был во время выступления за ЦСКА.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:39
Здоровья Марку ! А ЦСКА должен обыграть Арсенал 6: 1 , чтобы он как можно быстрее пошёл на поправку ! Как у нас с Романцевым . )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:16
Армейцы всех своих помнят и в беде не бросают.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:15
Марку здоровья и благодарность за игры в ЦСКА. Надеемся, что Марк полностью восстановится.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:06
Помню такого!Здоровья!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Достойно уважения!!! А парню скорейшего выздоровления !!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:39
Пожелаю только здоровья....и быстрее идти на поправку!
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