ЦСКА поддержал своего бывшего игрока Гонсалеса, который перенёс инфаркт

ЦСКА в клубном твиттере отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды Марка Гонсалеса.
«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.
У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления! 🙏🙏— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2021
Nuestro ex-medio campista Mark Gonzalez há sufrido un infarto. Desde el club le deseamos salud, fuerza y una pronta recuperación!!🙏🙏 pic.twitter.com/2DJdNFbt88
Чилийский экс-футболист выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе «армейцев» он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, также побеждал в Суперкубке страны. Последним клубом Марка был «Магальянес». В ноябре 2019 года Марк завершил карьеру игрока.