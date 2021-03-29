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Писарев: «Вся команда виновата, а не только один Маслов»

29 марта 2021, 10:46
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение молодежки от команды Франции (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2021.

Нельзя винить одного футболиста в поражении. Да, была ошибка со стороны Маслова в первом пенальти, но я все равно не считаю, что все вину нужно свалить на Маслова. Почему тогда не забили хотя бы один мяч? У меня вопрос к полузащите и к нападающим: почему они не забили? Почему вратарь не выручил хотя бы в одном пенальти? Вся команда виновата, а не только один Маслов. Я не разделаю мнение, что вчера французам проиграл один Павел Маслов.

Да, была ошибка в первом пенальти, но в дальнейшем он играл нормально. Но почему команда не смогла исправить одну ошибку? На мой взгляд вчера тренерский штаб не совсем угадал с составом. Мне показалось, что Ломовицкий и Грулев более агрессивно были настроены на этот матч, но это все после игры выясняется.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
29 марта в 13:27
А вот тут я с Писаревым полностью согласен. Средняя линия выглядела очень невыразительно, креатива не было совсем, вместо пасов были какие то тычки невнятные. Обляков явно не справлялся с ролью капитана, потерялся на поле совсем. Макаров все время тянул одеяло на себя , Тикнизян много ошибался. В целом в атаке мы были очень невзрачными. Проиграли по делу. Делать Маслова крайним , я бы тоже не стал.
Всем здоровья.
Сп62
Сп62
29 марта в 13:02
Маслов не крайний защитник, а центральный и ждать от него надёжной игры в обороне на краю не следует. Это ошибка и Тедеско и тренера сборной.
STVA 1
STVA 1
29 марта в 12:07
Франция не показала сверхестественного , но мы проиграли!Значит есть куда стремиться!А в первую очередь в психологии. Вы видели как пробил пенку Иконе!Ни тени боязни. А ему бояться нечего , если он играл против ПСЖ уже в Лиге 1 с хвалеными Неймарами и Мбаппе! Наши ребятишки вышли с боязнью ошибиться. Надо тренерскому штабу пожалуй раскрепостить ребят , чтобы они могли показать лучший свой футбол против датчан!
Всего лишь моё мнение!
25процентный клоун
25процентный клоун
29 марта в 11:48
Маслов же не виноват, что Тинкинзян не может даже обвести игрока или пас обостряющий отдать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 11:38
Ну проиграли и проиграли,остальных надо обыгрывать!
mihaluch
mihaluch
29 марта в 11:31
Одного игрока винить не принято.
Boricku
Boricku
29 марта в 11:23
Паша Маслов - лучший, в Торпедо его .
Ironigor
Ironigor
29 марта в 11:17
Проиграл тренерский штаб, который психологически не смогли настроить пацанов на игру, с дрожью в коленках и с какой то непонятной боязнью вышли на игру. От туда и все ошибки в передачах , в отборе , в обработке , в принятие решения. А французы использовали наши ошибки и всё. Ничего при это сверхъестественного ни показав. Так что я думаю это недоработка тренерского штаба. Ну всё это нужно забыть и дальше идти к намеченной цели. Ещё не всё потеряно. Теперь только Удачи нашим пацанам !!! Всем Добра !!!
asraeil
asraeil
29 марта в 11:14
Ну Маслов больше остальных....:((((
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 11:14
Не надо искать виноватых, надо работать над ошибками, чтобы не ошибаться в матче со сборной Дании... А то, как обычно, после победы, как в случае с Исландией, нам "море по колено", или другая крайность, как в случае со сборной Франции, искать, кто виноват, кто больше, кто меньше...

За результат отвечает тренер...И на этом-точка. Всё остальное никому не нужная- демагогия.

Победы молодёжной сборной России в матче с Данией!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 11:13
Однако Маслов больше всех...
Futurista
Futurista
29 марта в 10:56
STVA 1
STVA 1
29 марта в 10:50, ред.
Маслов такой же как и все. Глупо всех собак на него вешать
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