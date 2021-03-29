Писарев: «Вся команда виновата, а не только один Маслов»

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал поражение молодежки от команды Франции (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2021.

Нельзя винить одного футболиста в поражении. Да, была ошибка со стороны Маслова в первом пенальти, но я все равно не считаю, что все вину нужно свалить на Маслова. Почему тогда не забили хотя бы один мяч? У меня вопрос к полузащите и к нападающим: почему они не забили? Почему вратарь не выручил хотя бы в одном пенальти? Вся команда виновата, а не только один Маслов. Я не разделаю мнение, что вчера французам проиграл один Павел Маслов.

Да, была ошибка в первом пенальти, но в дальнейшем он играл нормально. Но почему команда не смогла исправить одну ошибку? На мой взгляд вчера тренерский штаб не совсем угадал с составом. Мне показалось, что Ломовицкий и Грулев более агрессивно были настроены на этот матч, но это все после игры выясняется.