ГлавнаяНовости

В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе «Милана» и «Ювентуса» к Хвиче

сегодня, 20:29

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе клубов Серии А к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

По информации об интересе к Хвиче со стороны «Наполи», «Ювентуса» и «Милана» я не могу сказать – об этом же Нобель пишет. На клуб никто не выходил, выйдут – будем вести переговоры. Есть цель его удержать, но если будут гранды, то я не имею права удерживать. Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении, тем более от грандов – как бы я не хотел его оставить, наверное, пойдём ему навстречу. Но пока предложений не было, пока рано обсуждать.

Все новости
Мостовой — об интересе «Барселоны» к Шапи: «Отличный пиар ход!»
Сегодня, 18:13 Комментарии3
Арустамян: «Хвича ведёт переговоры с „Миланом“ и „Ювентусом“»
Сегодня, 17:44 Комментарии14
В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к хавбеку «Фенербахче» Туфану
Сегодня, 17:06 Комментарии3
Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»
Сегодня, 14:33 Комментарии21
Гендир «Рубина» — о продаже Хвичи: «В этом деле нельзя делать фальстарт»
Сегодня, 12:09 Комментарии18
Мевля не может договориться с «Сочи» о новом контракте
Сегодня, 00:44 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:34
Либо в клубе темнят, либо Нобель втихушку продаёт Хвичу...
матос
матос
сегодня в 21:15
Шнобель балабол :)
Сварожич
Сварожич
сегодня в 20:46
Ну Нобель хоть кого хоть куда сосватает...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:45
Ну теперь все знают кто распространяет этих слухи, - Шнобель А'растрапанян !!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:37
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов: ".....при достойном предложении, тем более от грандов – как бы я не хотел его оставить, наверное, пойдём ему навстречу".



Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249498/suleymanov-magomed-shapi-krasnodar

Тут однако уже и нечего добавить, как относятся к игрокам в фк "Краснодар".
Удачи Хвичи, терпения Шапи!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:31
А Шнобель знает... Ему лично докладывают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100