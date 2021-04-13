Балогун решил продлить контракт с «Арсеналом»

Источник утверждает, что нападающий Фоларин Балогун продлил контракт с «Арсеналом».
Новый контракт 19-летнего футболиста с лондонской командой рассчитан до 2025 года.
Официальное объявление пролонгации ожидается в самое ближайшее время.
Источник утверждает, что нападающий Фоларин Балогун продлил контракт с «Арсеналом».
Новый контракт 19-летнего футболиста с лондонской командой рассчитан до 2025 года.
Официальное объявление пролонгации ожидается в самое ближайшее время.
Нападающих в команде пруд пруди. Результата нет.
Нападающих в команде пруд пруди. Результата нет.