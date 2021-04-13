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Балогун решил продлить контракт с «Арсеналом»

13 апреля 2021, 09:47

Источник утверждает, что нападающий Фоларин Балогун продлил контракт с «Арсеналом».

Новый контракт 19-летнего футболиста с лондонской командой рассчитан до 2025 года.

Официальное объявление пролонгации ожидается в самое ближайшее время.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
13 апреля в 11:18
Всё равно играть не дадут.
Нападающих в команде пруд пруди. Результата нет.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 10:07
Видно что у футболиста есть задатки.
drug01
drug01
13 апреля в 09:59
Желаем удачи и побед
Ванечка
Ванечка
13 апреля в 09:54
Все правильно сделал что клубами перебирать
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