Фоден установил рекорд среди англичан в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отличился в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией».
Таким образом, на счету 20-летнего игрока уже 6 голов в данном турнире. Это рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года.
|Боруссия1 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отличился в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией».
Таким образом, на счету 20-летнего игрока уже 6 голов в данном турнире. Это рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года.