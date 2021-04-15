Фоден установил рекорд среди англичан в Лиге чемпионов

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15 апреля 2021, 09:37

Полузащитник «Манчестер Сити» отличился в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией».

Таким образом, на счету 20-летнего игрока уже 6 голов в данном турнире. Это рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года.