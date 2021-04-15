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Фоден установил рекорд среди англичан в Лиге чемпионов

15 апреля 2021, 09:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отличился в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией».

Таким образом, на счету 20-летнего игрока уже 6 голов в данном турнире. Это рекорд для английских футболистов в возрасте до 21 года.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:49
Да, это значимое событие для молодого человека.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 12:49
Этих новостей о рекордах уже больше, чем собственно о футболе...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 12:23
Многие за всю карьеру не забивали столько в ЛЧ !
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 апреля в 09:46
Было время, когда наши футболисты устанавливали рекорды в Лиге чемпионов. И не только наши, но и Спартак, ЦСКА, помню играл московский клуб, не помню названия против Реала, кажется. Играли Црвена звезда, Стяуа румынский. И было редко, чтоб одни и те клубы же выходили в полуфиналы на протяжении пяти лет.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 09:43
У него большое будущее.
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 09:38
Паренёк хорош конечно
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