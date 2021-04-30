Президент «Интера» сегодня встретится с Конте и командой

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30 апреля 2021, 12:04

La Gazzetta dello Sport сообщает, что президент «Интера» Стивен Чжан впервые за 7 месяцев прилетел в Милан.

Вчера патрон миланского клуба находился в штаб-квартире, где обсуждались вопросы о трансферной кампании на лето.

В течение сегодняшнего дня Чжан встретится с главным тренером команды и игроками.

Отмечается, что «Интер» не получит больших денег на новые приобретения, если не будут проданы некоторые игроки действующего состава.

Ранее ходили слухи, что Чжан может продать «Интер».