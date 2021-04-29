Видеоигры, выборы, операция дрелью и вымышленная игра. Оригинальные причины пропуска футбольных матчей

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вчера, 09:48

Ситуация с Марсело напоминает о приключениях других игроков.

Жизнь подбрасывает сюжеты, в которые сложно поверить. Поэтому когда бразилец с испанским паспортом вызывается наблюдателем на выборы в Европе, то его клуб рискует остаться без опытного латераля на ответный матч ЛЧ . Но есть и другие оригинальные причины, почему игроки пропускали футбольные матчи.

2001 год. Рио Фердинанд и кофейный столик

В «Лидсе» Рио был юным худощавым защитником, который развлекался ровно так, как его одногодки в начале 21 века – рубился в видеоигры. Но защитник так много времени проводил перед телевизором с джойстиком в руках, что однажды надолго поставил ногу на кофейный столик рядом с диваном, потянулся к зазвонившему телефону и почувствовал острую боль в колене. Растянул сухожилье и пропустил несколько недель. Видеоигры бывают опасными для футболистов. У Несты были проблемы с пальцем руки — много часов клацал на кнопку джойстика. Но Фердинанд всех переиграл – травмировался полулежа. Футболисты несколько раз пропускали игры, когда их тянули за собой собаки на прогулках, Дэвид Бэтти навернулся о трехколесный велосипед дочери, но Рио пошел дальше. Как не вспомнить, что однажды его брат Антон получил отлучение от игры, когда соврал, что едет к бабушке, а сам пил и гулял всю ночь?

2002 год. Дариус Васселл и электродрель

Не хухры-мухры, а целый форвард сборной Англии на тот момент – Дариус провел 22 матча в начале 21 века. Нападающий «Астон Виллы» обнаружил на пальце ноги нарыв, но вместо обращения к врачам решил, что настоящие мужики сами справляются с такими пустяками. Дариус Васселл взял электродрель, и вместо прокола нарыва повредил ноготь и занес в рану инфекцию (разумеется, продезинфицировать сверло гений домашней хирургии не догадался). В 2002 году сериал «Доктор Хаус» еще не вышел, но Васселл легко мог стать одним из непутевых пациентов в смотровой. «Операция» обошлась в месяц без футбола.

2004 год. Мохаммед Сиссоко и выдуманная игра

«Валенсия» Бенитеса была хороша – выиграла Ла Лигу и Кубок УЕФА , Рафаэль отправился в Ливерпуль, куда позже перебрался и один из его любимчиков, двоюродный брат звезды «Барселоны» Сейду Кейта – Мохаммед Сиссоко. Уроженец Франции и хавбек сборной Мали занимал те позиции, куда его ставил тренер – хоть слева в защите был готов играть. И хотя после «Ливерпуля» дела пошли на спад, особенно после травмы в «Ювентусе», в 2004 году Сиссоко был на пике. И вот тогда отправился на игру Мали и Кении. Есть только одна проблема – такого матча не существовало в природе. Сиссоко в феврале 2004-го уехал на Кубок Африки, но чуть раньше соврал, организовав себе выходной. Прощает Мо только возраст – ему тогда было 19 лет. В 2021-м такой фокус не пройдет – футбольный календарь гуглится за мгновение.

2007 год. Стивен Айрленд и «смерть бабушки»

Фанаты английского футбола точно помнят ирландского Фодена – талантливого хавбека «Манчестер Сити». В сентябре 2007-го Стивена позвали в сборную на важный матч отбора к Евро-2008. Стив Стонтон рассчитывал на таланта, но вынужден был отпустить тезку из состава сборной из-за «смерти бабушки». Но есть одна маленькая нестыковка – пресса выяснила, что обе бабушки Айрленда живы и здоровы, а о своей «смерти» узнали из новостей. Хавбек начал отнекиваться и врать. Говорят, причина была в женщине, что логично для Стива, который в 17 лет уже был отцом. Карьера у Айрленда не задалась – в сборную больше не звали, в новом «Манчестер Сити» не заиграл.

2012-й. Эвер Банега и забытый ручник

Поначалу невезучий аргентинец в итоге выиграл еврокубки – три победы в Лиге Европы в составе «Севильи», а до этого пережил немало нелепых и обидных травм. Но вне конкуренции причина пропуска серии матчей, связанная с авто Банеги. После трагической гибели актера Антона Ельчина – был зажат собственной машиной, еще раз убедились, насколько внимательными нужно быть, управляя авто. За четыре года до происшествия в Лос-Анджелесе, на заправке в Валенсии аргентинский хавбек забыл о ручном тормозе, собственное авто отправило Банегу на операционный стол, когда проехалось ему по ноге на заправке.

2013 год. Филипп Мексес и солярий

Людям нельзя пользоваться соляриями до консультации с врачами-дерматологами, но мода есть мода. Миллионы красивых женщин гоняются за загаром много лет, но и мужчины не хотят ходить со светлой кожей. Филипп Мексес, тогда игравший за «Милан», накануне матча против «Селтика» в Лиге чемпионов неудачно посетил штучную солнечную ванную – у него диагностировали серозную ретинопатию, накопление жидкости под сетчаткой одного из глаз. Позже врачи выяснили, что временные проблемы со зрением Мексеса связаны с посещением солярия.

2013 год. Синдзи Кагава и переедание

Британская кухня не славится своей оригинальностью, но Кагава легко мог найти в Манчестере приличный ресторан с японской едой. В любом случае хавбек, что не заиграл за «Юнайтед» так, как бегал за «Боруссию» Д, пропустил один из важных матчей – проигранный «Ньюкаслу» 0:1 на «Олд Траффорд», поскольку накануне переел. У Синдзи были проблемы с желудком, и после сильного отравления на поле не вышел. А ведь был нужен, на гол Кабайя на 61-й минуте Нани, Янузай, ван Перси и Чичарито не ответили.

2017-й. Марко Асенсио и эпиляция

Футболисты часто бреют ноги. Во-первых, так удобнее для врачей – накладывают повязки, прочищают раны, во-вторых, массажировать легче. Хотя вряд ли дело строго в медицине. Многие, вроде Неймара, бреют ноги, поскольку это часть их стиля. Роналду уничтожает растительность на теле, чтобы сниматься в рекламе, безволосые мужчины в футболе – дань моде. И один из них доигрался, ведь Асенсио занес инфекцию, на ноге появился фурункул. Марко не смог натянуть гетры, а Зидан не выпустил испанца на поле в Лиге чемпионов.

2020-й. Артем Дзюба и украденное видео

Правильной ли была реакция РФС ? Из-за пандемии Черчесов мог отсечь любые не совсем футбольные разговоры, по телефону отвечать на любой вопрос, связанный с ворованным личным видео, коротко: «Не мое дело, без комментариев». Понятно, что этот вывод проистекает из результатов в Стамбуле и Белграде, но и «Зенит», и представители РФС поступили странно. Дзюбу можно было подкалывать, что не подумал о безопасном хранении личного видео, но пропускал матчи по странной, редчайшей в футболе причине.

2021 год. Марсело и мадридские выборы