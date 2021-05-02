Капелло: «Семак очень важен для тренерского будущего России»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».
Очень рад за «Зенит» и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо.
То, что у семака в скрепах будет всё хорошо, особенно в материальном и административных планах, — не приходится сомневаться. Но вот то, что он какой-то там сильный тренер, — доказали отличные замесы на Евро'арене.
То, что у семака в скрепах будет всё хорошо, особенно в материальном и административных планах, — не приходится сомневаться. Но вот то, что он какой-то там сильный тренер, — доказали отличные замесы на Евро'арене.