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Капелло: «Семак очень важен для тренерского будущего России»

02 мая 2021, 21:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».

Очень рад за «Зенит» и отдельно очень сильно рад за Семака. Он отличный парень, и очень сильный тренер. Сергей работал со мной в сборной, был большой опорой для меня. Он всё время был сфокусирован только на работе. Я уверен, что Сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо.

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112910415
112910415
04 мая в 11:59
так же Кокорина расхваливал фиалковым ...
galem72
galem72
03 мая в 09:37
"...очень сильный тренер...сергей очень важен для тренерского будущего России. У него всё будет хорошо..."

То, что у семака в скрепах будет всё хорошо, особенно в материальном и административных планах, — не приходится сомневаться. Но вот то, что он какой-то там сильный тренер, — доказали отличные замесы на Евро'арене.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 21:59
Таким же макаром Фабио Табуреткина фиалкам продвинул!
beefs
beefs
02 мая в 21:51
с таким тренером мы далеко не уйдем...
Futurista
Futurista
02 мая в 21:49
Да не дай бог...
Kaguzuti
Kaguzuti
02 мая в 21:49, ред.
Покуда есть Тедески и Оличи, то так и будет.
протон1
протон1
02 мая в 21:48
а вам кокорин не нужен дон капелло?
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