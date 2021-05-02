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Петржела: «„Зенит“ станет русской „Баварией“»

02 мая 2021, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерского клуба над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Очень счастлив, что «Зенит» снова стал чемпионом России! Весь сезон верил, что мы возьмём золотые медали — так и произошло. Это было очень ожидаемо. В России петербургской команде попросту нет конкурентов. Единственное, что меня сегодня удивило — разгромная победа над «Локомотивом». Думаю, москвичи не заслуживали такого поражения, но «Зенит» уж очень хорош!

«Зенит» станет русской «Баварией» — они спокойно будут побеждать в РПЛ ближайшие пять-семь лет. Почему нет? Нужно лишь развивать молодёжь, делать грамотные и точечные трансферы. Верю, что всё получится! Очень хочу, чтобы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» выступил лучше, чем в прошлом году. Мне было стыдно за команду, больше нет желания испытывать эти грустные эмоции. Очень хочется видеть победы «Зенита» не только в России, но и в Европе.

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Все комментарии
galem72
galem72
03 мая в 09:31
Что, и Бавария будет тоже "наш"? ))
Оновтун
Оновтун
03 мая в 00:27, ред.
😂😂😂 Сегодня передозировка юмором в связи с чемпионством Зенита, смеха хватит до первых матчей ЛЧ...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
03 мая в 00:09
Как только сосиски отрастят аххах
stanichnik
stanichnik
02 мая в 23:25
Такое громкое заявление от Петржелы, «Зенит» станет русской «Баварией», ко многому обязывает. Сегодняшней своей досрочной третьей подряд победой в РПЛ клуб с берегов Невы доказал, что сейчас у нас ему нет равных. И по числу побед во внутреннем чемпионате его можно сравнить, разве что например с фк Карабах из Азербайджана, он тоже регулярно становится досрочно победителем (подряд семь титулов). Но сравнивать питерцев с Баварией это преждевременно. Для начала надо хотя бы регулярно выходить из группы в 1/8 ЛЧ, или на худой конец играть на равных с клубами в ЛЕ.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ LOpp (раскрыть)
02 мая в 22:23
Было бы интересно посмотреть на Зенит в нормальной группе, как раз с Баварией. Я думаю руководство помнит последний очный матч и зениту спуску не дадут )))
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:20
Через пять семь лет позоров в газпромовской лч народ прозреет.
Бавария на поле всех в европе обыгрывает
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 22:07
Весь сезон верил, что мы возьмём золотые медали — так и произошло.
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От скромности Властимил не умрет. Бесцеремонно так примазался к чемпионству Зенита.
LOpp
LOpp
02 мая в 21:54
Баварии от такого сравнения явно не рады.
sv_1969
sv_1969
02 мая в 21:54
Не надо путать хрен с трамвайной ручкой!Где Бавария и где зенит)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 мая в 21:48
Петржела наизнанку выворачивается, чтобы Миллеру потрафить. А вдруг возьмут когда либо!
minai
minai
02 мая в 21:47
Чево чево ??
Kaguzuti
Kaguzuti
02 мая в 21:47
Пока есть русские Соссуоло и Суонси, так и будет.
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