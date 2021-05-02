Петржела: «„Зенит“ станет русской „Баварией“»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал победу питерского клуба над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Очень счастлив, что «Зенит» снова стал чемпионом России! Весь сезон верил, что мы возьмём золотые медали — так и произошло. Это было очень ожидаемо. В России петербургской команде попросту нет конкурентов. Единственное, что меня сегодня удивило — разгромная победа над «Локомотивом». Думаю, москвичи не заслуживали такого поражения, но «Зенит» уж очень хорош!