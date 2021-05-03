Стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру

Нападающий Криштиану Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом».
Как сообщается, португалец намерен до конца отработать текущее соглашение, которое истекает летом 2022 года. Криштиану не будет уходить из «Ювентуса» в ближайшие два трансферных окна.
Роналду принял решение завершить карьеру в «Спортинге», воспитанником которого он является. В 2022 году, когда контракт Криштиану с «Ювентусом» закончится, он собирается перейти в «Спортинг» на правах свободного агента, где должен будет провести 2 сезона, а после завершить футбольную карьеру летом 2024 года.
Отмечается, что «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду, а «Манчестер Юнайтед» не готов платить нападающему зарплату, которую он хотел бы получать.
Напомним, что Криштиану выступал за молодёжную команду «Спортинга» с 1997 по 2002 год. После этого он провёл один сезон за первую команду клуба из Лиссабона, а летом 2003 года перебрался в «Манчестер Юнайтед».
До 70 лет ЛЧ ждать пока Парма тонет.
До 70 лет ЛЧ ждать пока Парма тонет.
Чё вообще за ....
Чё вообще за ....
Для Рона не свойственно закончить карьеру где то на отшибе как на пенсии-денег у него и так на 5 жизней хватит
Он закончит на высшем уровне борясь за титулы,это же так очевидно
Для Рона не свойственно закончить карьеру где то на отшибе как на пенсии-денег у него и так на 5 жизней хватит
Он закончит на высшем уровне борясь за титулы,это же так очевидно