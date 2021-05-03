Стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру

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03 мая 2021, 21:53

Нападающий не будет продлевать контракт с «Ювентусом».

Как сообщается, португалец намерен до конца отработать текущее соглашение, которое истекает летом 2022 года. Криштиану не будет уходить из «Ювентуса» в ближайшие два трансферных окна.

Роналду принял решение завершить карьеру в «Спортинге», воспитанником которого он является. В 2022 году, когда контракт Криштиану с «Ювентусом» закончится, он собирается перейти в «Спортинг» на правах свободного агента, где должен будет провести 2 сезона, а после завершить футбольную карьеру летом 2024 года.

Отмечается, что «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду, а «Манчестер Юнайтед» не готов платить нападающему зарплату, которую он хотел бы получать.

Напомним, что Криштиану выступал за молодёжную команду «Спортинга» с 1997 по 2002 год. После этого он провёл один сезон за первую команду клуба из Лиссабона, а летом 2003 года перебрался в «Манчестер Юнайтед».