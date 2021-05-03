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Стало известно, в каком клубе Роналду хочет завершить карьеру

03 мая 2021, 21:53

Нападающий Криштиану Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом».

Как сообщается, португалец намерен до конца отработать текущее соглашение, которое истекает летом 2022 года. Криштиану не будет уходить из «Ювентуса» в ближайшие два трансферных окна.

Роналду принял решение завершить карьеру в «Спортинге», воспитанником которого он является. В 2022 году, когда контракт Криштиану с «Ювентусом» закончится, он собирается перейти в «Спортинг» на правах свободного агента, где должен будет провести 2 сезона, а после завершить футбольную карьеру летом 2024 года.

Отмечается, что «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду, а «Манчестер Юнайтед» не готов платить нападающему зарплату, которую он хотел бы получать.

Напомним, что Криштиану выступал за молодёжную команду «Спортинга» с 1997 по 2002 год. После этого он провёл один сезон за первую команду клуба из Лиссабона, а летом 2003 года перебрался в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ djo11 (раскрыть)
04 мая в 12:19
Очевидно, Роналдо согласен на такие условия.
radone
radone
04 мая в 11:02
уходит эпоха...
eleven LC
eleven LC ответ Ali barca (раскрыть)
04 мая в 10:42
Икер не плохо!
pioner1987
pioner1987 ответ протон1 (раскрыть)
04 мая в 10:36
Какой Порту? Он к ним вообще ни каким боком, не задом, не передом
cska1948
cska1948 ответ faneng (раскрыть)
04 мая в 09:48
Да нет, это трезвый финансовый расчёт. Рон понял, что больше чем на ОДИН год ни один серьёзный клуб с ним контракт не подпишет и не будет платить больше, чем платит ему Ювентус. Вот поэтому он и принял такое решение.
Ali barca
Ali barca ответ eleven LC (раскрыть)
04 мая в 07:33
Как Касильяс ????
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
04 мая в 07:14
Рон, нужно Шинник вернуть в ФНЛ
112910415
112910415
04 мая в 06:20
так далеко заглядывать нет смысла
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
04 мая в 02:25
Не то что Буффон .
До 70 лет ЛЧ ждать пока Парма тонет.
faneng
faneng
04 мая в 02:12
Ну вот это достойное решение. Без всякой жажды денег. Побила его судьба: еще несколько лет назад Роналду, гордо шелестя гривой, заявлял, что до 40 лет будет за Реал играть.
протон1
протон1 ответ vinyardrip (раскрыть)
04 мая в 02:03
я виноват. перепутал . он в спортинге играл.
vinyardrip
vinyardrip ответ Agamaga........ (раскрыть)
04 мая в 01:45
    vinyardrip
    vinyardrip ответ протон1 (раскрыть)
    04 мая в 01:43
    Он ваще в порту гонял??
    djo11
    djo11
    04 мая в 00:53
    спортинг не против перехода и окончания карьеры роналдо в их команде. только вот у них есть и свои условия для роналдо. зарплату он будет получать не больше чем другие игроки спортинга место в основном составе ему не гарантировано. молодцы спортинг в рекламных целях и на своих условиях почему бы и нет)))
    dzvinka
    dzvinka
    04 мая в 00:29
    если это правда... тупо жалко Спортинг, так что им лучше бы выиграть чемпионство в этом году, ибо в последующие два года со старым якорем им оно точно не светит)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    04 мая в 00:23
    Сам строит свою карьеру.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    04 мая в 00:08
    Как это связано с его карьерой о завершении которой написано выше и с футболом?
    Чё вообще за ....
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    03 мая в 23:49
    Например, детей делал не свойственно другим) где-то на отшибе в штатах))
    Oplot
    Oplot
    03 мая в 23:46, ред.
    А как же Зенит?Юве то сам захочет его оставлять зная что он и так бесплатно уйдет!?
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    03 мая в 23:02
    Если только за бесплатно, у Спортинга точно столько денег нет
    протон1
    протон1 ответ Rattlehead (раскрыть)
    03 мая в 22:58
    да я перепутал . хотел спортинг сказать
    eleven LC
    eleven LC
    03 мая в 22:49, ред.
    Тот кто придумал эту ересь абсолютно не знает кто такой Криштьяну Роналду
    Для Рона не свойственно закончить карьеру где то на отшибе как на пенсии-денег у него и так на 5 жизней хватит
    Он закончит на высшем уровне борясь за титулы,это же так очевидно
    Rattlehead
    Rattlehead ответ протон1 (раскрыть)
    03 мая в 22:49, ред.
    Какой Порту? Он с 12 лет в системе Спортинга, а родом он вообще с Мадейры.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 мая в 22:39
    Думаю что этого не случится!
    Шуnя771
    Шуnя771
    03 мая в 22:31
    Куда бы не перешел - попылит ещё конкретно)
    burlone
    burlone
    03 мая в 22:26
    Скатертью дорога
    STVA 1
    STVA 1
    03 мая в 22:22
    Не факт что так будет
    goalaktika
    goalaktika
    03 мая в 22:16
    Пока есть спрос на него, он скорее всего выберет клуб рангом выше
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 мая в 22:13
    Респект легенде
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ протон1 (раскрыть)
    03 мая в 22:11
    Ну видно Спортинг роднее... Да и футболистом, он стал именно в Спортинге...
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