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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за Сарри

05 мая 2021, 07:21

Экс-наставник «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри может вернуться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, «Тоттенхэм» начал вести переговоры с 62-летним специалистом ещё в апреле сразу после отставки Жозе Моуриньо, а после объявления о назначении португальца новым главным тренером «Ромы» в борьбу за Сарри включился «Арсенал».

Напомним, что Сарри по-прежнему связан контрактом с «Ювентусом», который истекает летом 2022 года, и «бьянконери» могут потребовать компенсацию, если тренер решит устроиться в новый клуб раньше этого срока.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
05 мая в 16:04
я что-то пропустил, неужели Арсенал зашевелился насчет тренера)
aNOOBis
aNOOBis
05 мая в 11:39
Сарри ругаться со всеми стал еще в первой половине своего срока на мостике Челси. Нафиг такой дед?
A.S.A
A.S.A
05 мая в 11:22
Даже и не знаю радоваться или плакать...вроде как тренер не плохой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 08:17
    beefs
    beefs
    05 мая в 07:31
    За Сарри прийдется прилично раскашелиться...
    ДСА
    ДСА
    05 мая в 07:30
    У Арсенала денег пожалуй побольше.
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