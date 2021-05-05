«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за Сарри

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05 мая 2021, 07:21

Экс-наставник «Челси» и «Ювентуса» может вернуться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, «Тоттенхэм» начал вести переговоры с 62-летним специалистом ещё в апреле сразу после отставки Жозе Моуриньо, а после объявления о назначении португальца новым главным тренером «Ромы» в борьбу за Сарри включился «Арсенал».

Напомним, что Сарри по-прежнему связан контрактом с «Ювентусом», который истекает летом 2022 года, и «бьянконери» могут потребовать компенсацию, если тренер решит устроиться в новый клуб раньше этого срока.