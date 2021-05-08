ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Если „Спартак“ не обыграет „Химки“, какая тогда тут ЛЧ?»

08 мая 2021, 02:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о борьбе за второе место в РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» имеет небольшое преимущество по набранным очкам — соответственно, понятно, что поэтому сейчас его шансы выглядят более предпочтительными. Очень многое стоит на кону в последних матчах сезона и для «Спартака», и для «Локомотива». Поэтому борьба ожидается довольно ожесточённая. Но небольшое преимущество, опять же, за «Спартаком». «Локомотив» в ближайшем туре играет с «Динамо», «Спартак» встречается с «Химками» — понятно, что шансов здесь больше у «красно-белых». И самое главное, что шансы такие, что можно решить исход борьбы уже в этом туре.

Если «Локомотив» не оправится от тяжёлого удара в игре с «Зенитом», то, возможно, «Спартак» станет серебряным призёром в этом туре. Потому что всё-таки «Динамо» нужны очки, динамовцы стремятся в еврокубки, они будут играть на победу. Матч пройдёт на нейтральном поле в Химках. Поэтому здесь сложно предсказать, что будет. А «Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут Лига чемпионов?

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии142
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
08 мая в 13:07
Всё верно.
Последние два тура определят действительные амбиции Спартака.
В Туле, можно сказать, чуточку повезло, учитывая, что забили второй гол при абсолютно равной игре. И могли пропустить потом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 мая в 12:22
Положа руку на сердце , даже если мы и обыграем Химки ,то всё равно , какая нахрен Лига Чемпионов ?
oFANATo
oFANATo
08 мая в 09:40
Если не обыгрывать Химки то не получится отомстить Ливерпулю в ЛЧ.
ABir
ABir
08 мая в 07:33
Играть с Химками надо, как в финале, но не забывать про оборону. Химкам в турнирном плане ничего не нужно, поэтому они будут более раскрепощены, плюс наверняка им пообещают нехилые бонусы за отбор очков у Спартака. Игра будет не простой
112910415
112910415
08 мая в 07:02
Спартак обязан подойти к игре со всей серьёзностью
Cremen
Cremen ответ mihaluch (раскрыть)
08 мая в 06:36
Из квалификации не выйдут.
Kaguzuti
Kaguzuti
08 мая в 06:30
Химкам только победы!
mihaluch
mihaluch
08 мая в 06:29
Спартак обыграет Химки но всё равно дальше второго круга в ЛЧ не пройдут.
Mangur
Mangur
08 мая в 03:53
Химки способны обыграть Спартак.
Василий 50
Василий 50
08 мая в 02:57
Пожалуй так и есть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100