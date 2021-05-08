Кирьяков: «Если „Спартак“ не обыграет „Химки“, какая тогда тут ЛЧ?»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о борьбе за второе место в РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» имеет небольшое преимущество по набранным очкам — соответственно, понятно, что поэтому сейчас его шансы выглядят более предпочтительными. Очень многое стоит на кону в последних матчах сезона и для «Спартака», и для «Локомотива». Поэтому борьба ожидается довольно ожесточённая. Но небольшое преимущество, опять же, за «Спартаком». «Локомотив» в ближайшем туре играет с «Динамо», «Спартак» встречается с «Химками» — понятно, что шансов здесь больше у «красно-белых». И самое главное, что шансы такие, что можно решить исход борьбы уже в этом туре.

Если «Локомотив» не оправится от тяжёлого удара в игре с «Зенитом», то, возможно, «Спартак» станет серебряным призёром в этом туре. Потому что всё-таки «Динамо» нужны очки, динамовцы стремятся в еврокубки, они будут играть на победу. Матч пройдёт на нейтральном поле в Химках. Поэтому здесь сложно предсказать, что будет. А «Спартак» на финишной прямой чуть впереди, и с «Химками» он должен разбираться. Если не обыграют «Химки», какая тогда тут Лига чемпионов?