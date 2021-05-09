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Луиш Каштру объявил об уходе из «Шахтёра»

09 мая 2021, 22:29
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб Ингулец (Петрово)ИнгулецМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру после матча 26-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:0) объявил, что покидает донецкий клуб.

Это была моя последняя игра во главе «Шахтёра». Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то, что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти.

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Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
10 мая в 16:20
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incredulous
Incredulous ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
10 мая в 16:17, ред.
И самое печальное, что это не заслуга Динамо, а бездарная работа Каштру.
Capral
Capral
10 мая в 11:26, ред.
Такого ПОЗОРИЩА как при тебе Каштру, Шахтёр никогда не получал!!!!! Именно ты, Каштру, помог Киеву стать чемпионом. Вместе с тобой, Каштру, надо и Палкина уволить, иначе- Шахте точно конец!!!!!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 мая в 00:03
Динамо в этом году сильнее кротов на две головы.
beefs
beefs
09 мая в 22:44
запас идей иссяк, пора на другое место...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 22:36
Давно надо было уходить!
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