Луиш Каштру объявил об уходе из «Шахтёра»

Главный тренер «Шахтёра» после матча 26-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:0) объявил, что покидает донецкий клуб.

Это была моя последняя игра во главе «Шахтёра». Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то, что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти.