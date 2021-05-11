Эксперт BBC: «Салаха интересует „Золотая бутса“, а не попадание в ЛЧ»

Эксперт BBC Гарт Крукс раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
За четыре матча до окончания чемпионата я не могу сказать, есть ли у «Ливерпуля» всё необходимое, чтобы отыграть отрыв в 6 очков до зоны Лиги чемпионов.
Похоже, что Мохамеда Салаха интересует только завоевание «Золотой бутсы», а не попадание в Лигу чемпионов, и я думаю, что это отрицательно влияет на некоторых его товарищей по команде.
Напомним, что на данный момент лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне АПЛ является Харри Кейн (21 гол). На счету Салаха 20 голов. Ранее сообщалось о том, что египтянин может покинуть «Ливерпуль» и вернуться в «Челси».