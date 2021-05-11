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Эксперт BBC: «Салаха интересует „Золотая бутса“, а не попадание в ЛЧ»

11 мая 2021, 09:56

Эксперт BBC Гарт Крукс раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

За четыре матча до окончания чемпионата я не могу сказать, есть ли у «Ливерпуля» всё необходимое, чтобы отыграть отрыв в 6 очков до зоны Лиги чемпионов.

Похоже, что Мохамеда Салаха интересует только завоевание «Золотой бутсы», а не попадание в Лигу чемпионов, и я думаю, что это отрицательно влияет на некоторых его товарищей по команде.

Напомним, что на данный момент лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне АПЛ является Харри Кейн (21 гол). На счету Салаха 20 голов. Ранее сообщалось о том, что египтянин может покинуть «Ливерпуль» и вернуться в «Челси».

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Aris
Aris
11 мая в 11:08
ЭкспЕрт????? Все бы так пахали как Салах!
Gahi
Gahi
11 мая в 11:04
На то он и эксперт из ВВС, чтобы навязывать своё умозаключение и мнение другим. Во-первых,  Салах с партнёрами делают всё что в их силах в нападении, но если  защитники  допускают ошибки после чего забивают голы  разве Салах в этом виноват, тем более с октября прошлого года команда играет без своего лучшего защитника Ван Дейка. Салах всегда играет на команду и на своих партнёров достаточно посмотреть последний матч Ливерпуля и Саутгемптоном, где Салах сделал результативную передачу на Мане который и открыл счёт в этом матче. А в конце игры Тьяго Алькантара с подачи Фирмино установил окончательный счёт 2-0. Если ещё учесть то, что при всём этом Салах и Мане держат пост уже почти месяц которы заканчивается 13 мая как раз в день отложенный игры с Манчестер Юнайтед. Вот здесь мы и посмотрим кто чего стоит и к чему стремится, учитывая так же что Манчестер Юнайтед уже неделю играет через каждые два дня. Думаться что Ливерпуль в этой игре с Салахом, Мане и командой смогут показать свою лучшую игру. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 10:03
Его интересует и то и другое!
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