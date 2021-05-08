Финалисты ЛЧ определят победителя уже сегодня. Гвардиоле нужен реванш и титул

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вчера, 09:57

Феномен «Челси» пройдет испытание магистральными матчами.

В АПЛ безумная гонка за места в Лиге чемпионов

«Челси» может выиграть у «Манчестер Сити» 29 мая в Стамбуле, и тогда проследует в Лигу чемпионов и после пятого места в национальном турнире. Но ставить на успех против Гвардиолы в финале опасно, поэтому Тухелю нужна перестраховка.

«Ливерпуль» еще может набрать 57 пунктов после 34 туров, если обыграет МЮ . Тогда Клопп сократит отставание от четверки до четырех пунктов, а на кону еще двенадцать. У «Вест Хэма» всего на три пункта меньше, у «Тоттенхэма» — на пять.

В случае поражения «Челси» от «Манчестер Сити», у целой группы команд появится шанс повоевать за четверку. И «Лестер» пока себе ничего не гарантировал. Особенно с учетом влета «Ньюкаслу» и календаря – играть против МЮ , «Челси» и «Тоттенхэма».

К слову, Тухель вышел в два финала – 15 мая «аристократы» встретят «Лестер» в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Тухель поработал над командным характером

Лэмпард не был ужасным тренером, но команда побежала уже при Тухеле (по прессингу в АПЛ лучше только «Лидс»). Англичанин набирал по 1.75 очка за матч. Забивали по 2 мяча, но и пропускала немало – 1.38. У Томаса намного краше показатель очков за матч – по 2.25, а пропускают в три раза реже, всего 0.42.

Но есть минус – «Челси» забил в 24 последних играх всего 32 мяча. Для наглядности статистика «Манчестер Сити»: такое же количество голов наколотили в 16 матчах. Команда Хосепа без чистого форварда в полтора раза опережает по результативности клуб, что подписал атакующих игроков на 173 млн евро.

Значит, дело в подходе. «Челси» рационален – всего два поражения от ВБА и «Порту» за все время после смены тренера. Тухель вселил веру в ребят, что потеряли ее в последние недели с Лэмпардом. Так иногда бывает, если команда на самом деле сильная, но ловит на крючок поражения от сильных – «Арсенала», МС и «Лестера».

Именно после них уволили Фрэнка, но базис был – Менди и Тиаго Силва понимали, что могут и должны упрочить защиту.

«Манчестер Сити» в миллиметрах от титула

Матч любопытный не только из-за вывески или задач «Челси». У команды Гвардиолы тоже многослойная мотивация: прощупать будущего соперника по финалу ЛЧ , схитрить, если получится, опробовать различные тактические уловки. И не забыть вернуть чемпионское звание, уже третье для Гвардиолы в пяти сезонах АПЛ .

Титул мог поднести на блюдечке с голубой каемочкой МЮ , если бы проиграл «Ливерпулю». Но фанаты устроили протест и Хосепу нужно набирать очки самому. Три пункта гарантируют титул, ведь у «горожан» будет 83 очка, а максимум Сульшера в бешеном графике на фоне усталости и против Клоппа и Роджерса – 73.

Сегодня не просто репетиция финала Лиги чемпионов, а поединок, где Гвардиоле хватит победы для титула, а Тухелю нужны три очка, чтобы «Вест Хэм» грешным делом не настиг в таблице по очкам, обыграв Анчелотти. Пятый немецкий тренер в истории АПЛ не покорил новый чемпионат, ведь разница с лидером огромная.

Гвардиола собрал на 8 побед больше, по голам разрыв размером с каньон – 71 против 53. По пропущенным мячам столичные не обошли оборону Диаша – 31 результативная ошибка в защите против 24 у будущих триумфаторов АПЛ . Если сравнивать соперников в чемпионате, то «Манчестер Сити» предсказуемо впереди по десятку показателей.

Менди, Канте и Маунт заслужили похвалу

Нголо – всеобщий любимчик. Не просто парень, что прошел путь от уборщика улиц до чемпиона мира, но и кроткий человек. А что творит на поле! Первый матч против «Реала» — бенефис, но и на этой неделе не только сделал пять перехватов, но и создал три момента. Тухель нашел подход к парню, с которым может обсудить футбол на французском.

Хавбек поражает, ведь и по отборам, и по перехватам он лучший в команде. Но и Маунт невероятно вырос. 22-летний диспетчер набрался наглости, чтобы зайти в перепалку с жестким Кроосом, но на поле тоже не уходит от борьбы. Мэйсон второй в «Челси» по отборам, активно пашет в высоком прессинге.

И первый по созданным моментам и их качеству. Пока не Бруну Фернандеш или Де Брюйне по объему передач, но близко – наравне с Грилишем и выше всех в АПЛ , кроме названных монстров и Сона. У Маунта прорыв, как и у опытного голкипера Менди, которого Чех нашел там, где играл сам – в «Ренне».

Недавно голкипер Эдуар выступал за «Реймс», а спустя пару лет зашел в финал Лиги чемпионов. Причем опередил команду кузена из «Реала» Ферлана Менди. А сегодня, скорее всего, сыграет против еще одного однофамильца – Бенжамен выйдет, если Зинченко дадут отдохнуть, а Канселу перебросят на правый фланг.

«Челси» может проиграть на трех фронтах

В АПЛ максимум – третье место, но можно и шестыми оказаться. В Кубке Англии надо обыграть «Лестер». Клуб Роджерса впервые за 52 года в финале. В случае неудачи соберут серию из пяти неудач после пяти попыток. Другого такого примера в Англии нет, поэтому «лисы» сделают все, чтобы навредить «Челси» накануне финала Лиги чемпионов.

У них есть козыри, вроде командой игры, или январской победы над Лэмпардом в АПЛ . Так что Тухель живет надеждой. Но может проиграть два финала подряд. Тогда повторит за Эктором Купером. Помните аргентинского наставника «Валенсии», что на рубеже веков уступал «Реалу» и «Баварии»? Карьера после тех осечек у Эктора не задалась.

Тухель первым в истории вышел в два подряд финала с разными командами, но еще ничего не выиграл. Навел порядок в «Челси» – мало пропускают и хорошо защищаются по схеме «3-4-2-1», но и близко не создал идеальную команду. Промахи Вернера, неудачные отрезки Хаверца, мелкие ошибки Зума или Рюдигера привели к отрыву «Сити» в АПЛ .

При этом в Кубке Англии Тухель обыграл Гвардиолу. «Горожане» будут мстить, ведь соперник лишил квадрупла – уникального покера из важных трофеев. Дома «Манчестер Сити» обыгрывает «Челси» чаще, чем на выезде. Но в чемпионате оборона Тухеля ошиблась в двух матчах из последних девяти!

А вот защита Гвардиолы чудила в домашних поединках национального первенства – пропускали по два мяча от МЮ , «Саутгемптона» и «Лидса». И двум соперникам уступили. ЛЧ отняла силы, а репетиция финала тем и интересна. Возможно все, от тухлого перекатывания мяча с ничьей, что будет отражением усталости, до дикой перестрелки.

Тухелю и Гвардиоле надо поиграть в тактического Сусанина накануне стамбульского финала. И, как помним по предыдущей развязке ЛЧ в красивом городе, нельзя наперед отдавать кубок формальному фавориту. Сегодня и через три недели «Манчестер Сити» будет котироваться чуть выше, но это мало что значит.