Перчатка Газизова, Ганчаренко против ЦСКА и заочная борьба за ЛЧ. РПЛ на финишной прямой

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вчера, 14:52

Чемпион определен, но живых интриг хватает.

«Ахмат» — «Тамбов»

1. Проиграв в прошлом туре «Ростову», «Тамбов» лишился математических шансов на сохранение прописки в РПЛ . Более того, в следующем сезоне эта команда не будет выступать ни в одной из профессиональных лиг, об этом заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков:

Мы не подали на лицензирование — команда не будет играть ни в ФНЛ , ни в ПФЛ , это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».

2. «Тамбов» потерпел 9 подряд поражений в РПЛ , но это всего лишь половина пути до антирекорда, установленного «Тюменью» 23 года назад: в сезоне-1998 у этого клуба было 18 поражений подряд с общим счетом голов 6:53.

3. Вне зависимости от результатов двух оставшихся матчей, «Ахмат» второй сезон подряд финиширует в нижней половине турнирной таблицы РПЛ .

«Сочи» — «Ротор»

1. «Сочи» претендует на попадание в еврокубки по итогам сезона. Команда Владимира Федотова только по дополнительным показателям уступает «Рубину» четвертую строчку, однако и пятое место станет еврокубковым, если «Локомотив» выиграет в финале Кубка России у «Крыльев Советов».

2. «Ротор» ведет отчаянную борьбу за выживание, за два тура до финиша только благодаря личным встречам опережает «Уфу», которая располагается в зоне вылета.

3. Слова тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина про «наш Колизей» после матча со «Спартаком» не были пустыми: в последних 20 матчах РПЛ «Сочи» потерпел только одно поражение в родных стенах. Как вы уже догадались, от «Зенита».

«Уфа» — «Зенит»

1. «Зенит» в предыдущем туре разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и оформил третье подряд чемпионство, а вот «Уфа» находится в зоне прямого вылета и надеется избежать печальной участи.

2. «Уфа» сумела выиграть у «Зенита» только 1 из 13 матчей в рамках РПЛ (4 ничьи и 8 поражений). Встреча первого круга завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 6:0.

3. Сергей Семак начинал самостоятельную тренерскую карьеру как раз в «Уфе», после чего пришел в «Зенит» и установил диктатуру в РПЛ . А вернувшийся в «Уфу» по ходу сезона Шамиль Газизов начинал текущий сезон в «Спартаке» и обещал «бросить перчатку» «Зениту».

«Локомотив» — «Динамо»

1. «Локомотив» в предыдущем туре проиграл «Зениту» и уступил «Спартаку» инициативу в борьбе за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. Теперь «железнодорожники» должны брать свои очки и надеяться на осечку «красно-белых». У «Динамо», сохраняющего шансы на попадание в еврокубковый квартет (потенциально — квинтет), похожая ситуация: нужно выигрывать в оставшихся турах и надеяться, что «Сочи», «Рубин» и ЦСКА оступятся.

2. Жестоким поражением со счетом 1:6 в Санкт-Петербурге прервалась выдающаяся победная серия «Локомотива», насчитывающая 11 подряд выигрышей в чемпионате и Кубке России с общим счетом 31:5.

3. «Динамо» в двух предыдущих турах потерпело сухие поражения от «Химок» (0:1) и «Рубина» (0:2), а в последних пяти матчах у команды Сандро Шварца только одна победа.

«Арсенал» — «Рубин»

1. «Рубин» гарантированно попадет в еврокубки, если выиграет два оставшихся матча, в которых ему предстоит сразиться с аутсайдерами («Арсеналом» и «Ротором»). У казанцев остаются даже теоретические шансы подняться на вторую строчку, но для этого к собственным победам должны добавиться неудачи «Спартака» и «Локомотива».

2. Туляки еще не обезопасили себя от прямого вылета из РПЛ , но они на 2 очка опережают своих прямых конкурентов, «Ротор» и «Уфу».

3. «Арсенал» — домашняя команда. В этом сезоне «оружейники» набрали 22 из 23 очков на своем поле. В свою очередь, «Рубин» успешнее всех в РПЛ играет на выезде, где собрал 28 очков в 14 матчах (9 побед, 1 ничья и 4 поражения).

ЦСКА — «Краснодар»

1. Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко встречается с командой, тренерский мостик которой покинул всего лишь полтора месяца назад.

2. ЦСКА под руководством Ивицы Олича не побеждает на протяжении трех туров РПЛ , а с учетом поражения от «Локомотива» в кубковом матче, беспроигрышная серия достигла уже четырех встреч (3 поражения и ничья). «Армейцы» рискуют впервые за 20 лет остаться без еврокубков.

3. Виктор Ганчаренко трижды встречался с ЦСКА будучи тренером «Кубани» и «Уфы» до того, как возглавил «красно-синих» и проиграл все три матча с общим счетом 0:11.

«Урал» — «Ростов»

1. Самый неинтересный матч тура, ведь «Урал» с «Ростовом» остались без турнирных задач на финише сезона: заранее обезопасили себя как от вылета, так и от попадания в еврокубки.

2. Тренер Валерий Карпин никогда не проигрывал «Уралу»: его команды («Спартак» и «Ростов») одержали 4 победы и трижды довольствовались ничьими со «шмелями».

3. В матче с «Ростовом» «Уралу» не поможет лидер и лучший бомбардир Эрик Бикфалви, получивший четвертую желтую карточку в сезоне во встрече предыдущего тура против «Химок».

«Спартак» — «Химки»

1. «Спартак» займет второе место в РПЛ , если выиграет два оставшихся матча (у «Химок» и «Ахмата»). Более того, «красно-белые» могут гарантировать себе вторую строчку уже по итогам 29-го тура, если «Локомотив» проиграет «Динамо», а они сами добьются успеха в матче с «Химками».

2. Уже объявлено, что матч с «Химками» станет последним домашним для Доменико Тедеско, который покидает свой пост по окончании сезона. Судя по всему, следующим тренером «Спартака» станет португальский специалист Руй Витория.

3. «Химки» разгромили «Спартак» в самой первой встрече этих команд — 3:0 в 2007 году, особенно усердствовали тогда Роман Широков (забил гол) и Андрей Тихонов (сделал два ассиста). Однако в следующих шести матчах «Спартак» не проигрывал «Химкам» — 4 победы и 2 ничьи, а сейчас у москвичей трехматчевая победная серия в этом противостоянии. В первом круге нынешнего сезона команда Доменико Тедеско одержала волевую победу со счетом 3:2.