Терюшков надеется, что в «Химках» будет играть больше воспитанников

1620987030

14 мая 2021, 13:10

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассчитывает, что в ближайшем будущем в основном составе «Химок» будет играть больше собственных воспитанников.

Наша основная команда, «Химки», сделала прорыв благодаря [Сергею] Анохину (генеральный директор «Химок» — прим.). Надеюсь, тенденция сохранится и опорой клуба будут наши ребята, воспитанники. На них будет делаться ставка.