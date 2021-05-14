Терюшков надеется, что в «Химках» будет играть больше воспитанников

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассчитывает, что в ближайшем будущем в основном составе «Химок» будет играть больше собственных воспитанников.
Наша основная команда, «Химки», сделала прорыв благодаря [Сергею] Анохину (генеральный директор «Химок» — прим.). Надеюсь, тенденция сохранится и опорой клуба будут наши ребята, воспитанники. На них будет делаться ставка.
Ранее «Соккер.ру» рассказывал, что «Химки» — самая эффективная команда РПЛ.
И как то совсем не вяжутся слова о прорыве и опоры из своих воспитанников. Ну может конечно лет так через надцать.
Обычно такие команды называют "однодневками", набрали "отставников" выстрелили, а на следующий сезон крах. Так, что я понимаю руководство области и команды, возможно другого шанса перья распушить у них уже не будет.
И как то совсем не вяжутся слова о прорыве и опоры из своих воспитанников. Ну может конечно лет так через надцать.
Обычно такие команды называют "однодневками", набрали "отставников" выстрелили, а на следующий сезон крах. Так, что я понимаю руководство области и команды, возможно другого шанса перья распушить у них уже не будет.