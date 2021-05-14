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Терюшков надеется, что в «Химках» будет играть больше воспитанников

14 мая 2021, 13:10

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассчитывает, что в ближайшем будущем в основном составе «Химок» будет играть больше собственных воспитанников.

Наша основная команда, «Химки», сделала прорыв благодаря [Сергею] Анохину (генеральный директор «Химок» — прим.). Надеюсь, тенденция сохранится и опорой клуба будут наши ребята, воспитанники. На них будет делаться ставка.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал, что «Химки» — самая эффективная команда РПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
14 мая в 16:05, ред.
Ещё больше? Если в фк Химках сейчас появится хоть один воспитанник, то это уже будет больше!
И как то совсем не вяжутся слова о прорыве и опоры из своих воспитанников. Ну может конечно лет так через надцать.
Обычно такие команды называют "однодневками", набрали "отставников" выстрелили, а на следующий сезон крах. Так, что я понимаю руководство области и команды, возможно другого шанса перья распушить у них уже не будет.
drug01
drug01
14 мая в 13:12
Это очень важно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 13:11
Всем бы хотелось...
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