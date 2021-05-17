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Семак: «Перед „Зенитом“ не стояла задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

17 мая 2021, 12:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлениях питерского клуба в Лиге чемпионов.

После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:32
ну, тогда и вопросов не возникает ... )
sir_Alex
sir_Alex
18 мая в 07:52
И никогда не будет стоять 😉
амурец
амурец
18 мая в 02:09
правильно а зачем? нафига напрягаться
oFANATo
oFANATo
18 мая в 00:30
Все Сережа подписал себе приговор...!)))
Triem
Triem
18 мая в 00:20
И прпвильно. Он ведь там ничего не умеет, зачем зря париться?!
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
17 мая в 22:20
Только в российском футболе возможны такие заявления . Это позор какой-то .
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
17 мая в 19:58
И это говорит гл.тренер команды !?!?! Как после таких слов, Семак, тебе игроки доверять будут ,,,?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 мая в 19:24
У тебя одна задача, получать немеренное бабло, и не говорить про задачи в лч
kts99
kts99
17 мая в 19:13
Главное участие 🤣🤣
Казанский
Казанский
17 мая в 19:10
Семак:"Увидеть группу ЛЧ и умереть.Такая задача у зенита"
wncvbfx3b863
wncvbfx3b863
17 мая в 19:02
В РПЛ бюджет потрачен,
Не стоит в ЛЧ задача,
А у Дзюбы ведь стоит,
Представлял он там Зенит.
Честный Зритель
Честный Зритель
17 мая в 17:41
    Garrincha58
    Garrincha58
    17 мая в 17:20
    тогда какой смысл во всём этом?
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ batman555 (раскрыть)
    17 мая в 17:09
    Семак прав и совсем не глупый человек, хамить грешно, конечно если ты умный

    Швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.

    Лидером по количеству потраченных на трансферы средств является «Манчестер Сити». Англичане за 8 лет потратили 1,47 миллиарда евро.

    Также в пятерку лидеров вошли «Челси» (1,31 млрд), «Барселона» (1,26 млрд), «ПСЖ» (1,24 млрд) и «Манчестер Юнайтед» (1,1 млрд

    вот они и разыгрывают ЛЧ
    ФАНАТ_number one
    ФАНАТ_number one ответ LOpp (раскрыть)
    17 мая в 17:05
    ахаха лоханулись конечно жестка с этим роликом ))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 мая в 17:02
    Зениту бы как нибудь из группы вылезти, даже это не получается.
    batman555
    batman555
    17 мая в 16:43
    "Изначально задачи выйти в плей-офф не было" Серёж,вот скажи честно(Конь ты бывший,хотя скорее педальный) ты в натуре дурачёк, или притворяешься таковым? А Малком и Вендел н.х?! 40+20=60 млн евро! Чтобы Тамбов выигрывать или с Уфой ничью договорную катать?! 60 млн евро Серёжа,группа не самая сложная))) Дурак ты сережа, дурак!
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    17 мая в 16:29
    Эти вбросы чтобы почву для увольнения Семака подготовить, надо полагать. Вангую, в следующем сезоне у Зенита Багданыча уже не будет.

    Будет повод для увольнения или нет, но тренер будет новый
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 мая в 16:22, ред.
    Так-то оно так, но не так. Это как же надо не уважать свой клуб, чтобы не ставить задачу выхода в плей-офф из самой слабой группы, которая была только возможна. Прекрасно помню, как большинство из нас бросали в воздух чепчики от радости, узнав состав группы: "Здесь - то мы уже наворотим дел, берегись, Европа" - кричали все, в том числе и руководители команды. Не сомневаюсь, что и главный тренер с довольной улыбкой ложился вечером в тёплую постельку с той же мыслью. А сколько было оправданий позорному результату и детского лепета по этому поводу. И вдруг - нА тебе, не было такой задачи. И все дорогостоящие приобретения коту под хвост, а сделаны они, оказывается, были только ради того, чтобы в очередной раз стать чемпионами страны! Ложь и только ложь из уст г-на Семака.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    17 мая в 16:20
    У нас цена редко растет!Больше когда приходят к нам то начинают падать в цене!Пример Малколма!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    17 мая в 16:10
    Сказал так,если бы такая задача стояла то прошли бы без вопросов.
    fubh
    fubh
    17 мая в 16:09
    если дзюба лучший нап, то о чем там говорить :) уровень нашей лиги это выход из группы ЛЕ.
    Oplot
    Oplot
    17 мая в 16:01, ред.
    Это какойто вброс или обман.Семак никогда такого не говорил.Он максималист до костей.Гениальный тренер современной России.В прошлом году могли дойти до четвертьфинал а то и до полуфинала.Очень уж повезло соперникам.В следующем розыгрыше цель финал,так как пройдет он в Питере.Зенит с такой игрой один из главных фаворитов и Семак скорее всего об этом сообщит.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 мая в 15:56
    Маладца !
    Не было задачи !
    Вот у Дзюбы была задача. И он ее решил. Одной левой .
    d_fincher
    d_fincher
    17 мая в 15:51
    А зачем на вас такие деньжищи тогда уходят? Вы куда их деваете?
    ATG
    ATG
    17 мая в 15:50
    Какой там плей офф, они выйти в ЛЕ не могут с 3-го места. А если и выходят то их раскатывает последняя команда Испании
    Dudikoff
    Dudikoff
    17 мая в 15:23
    А, ну тогда ок
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    17 мая в 15:05
    В Европе Зениту ловить нечего, потому все силы Газпрома брошены на внутренний чемпионат, дабы обойти Спартак, отсюда и ставленники во всех футбольных структурах из Питера! Да даже судей в РПЛ сейчас больше Питерских нежели Московских и это при том что в Ленобласти одна команда в которой 3 доморощенных!)
    P.S. Июнь 2020 - Сергей Семак: "Мечта "Зенита" на данном этапе – выход из группы ЛЧ"
    Август 2011 - Сергей Семак: «Первоочередная задача в Лиге чемпионов — выйти из группы»
    Как говорят в народе "Бобик сдох!"
    mor57
    mor57 ответ LOpp (раскрыть)
    17 мая в 15:02
    ролик снимали на спонсорские деньги..
    а вот каждый год тратят налоги на день рождения масквы (в том году только прямых денег потратили 740 миллионов) ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ...
    з\п в маскве намного больше чем в Санкт-Петербурге,а цены меньше..+куча льгот масквачам -ЗА ЧТО?!? чем они лучше всей страны?!?
    газпром владеет 49% -остальное у государства + налоги газпром платит в России..
    лукойл владеет 100% прибылью,качая нефть в РФ ни копейки не плптит в бюджет России...ржд имея сверхприбыли еще и постояно получает миллионы поддержки от государства (а плацкарт по стране дороже авиа на другой континент)...и так можно о всех клубах масквы сказать...
    Зенит единственный кто всегда набирал очки для всех клубов...а тот же спам даже диску пройти не может,кони лудогорцам по 5 шт сливают и даже в ЛЕ вечно последнее место...
    eleven LC
    eleven LC
    17 мая в 14:58
    Просто позорные слова!
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