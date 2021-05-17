Семак: «Перед „Зенитом“ не стояла задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о выступлениях питерского клуба в Лиге чемпионов.

После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит.