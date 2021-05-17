Семак: «Перед „Зенитом“ не стояла задача выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлениях питерского клуба в Лиге чемпионов.
После Лиги чемпионов никаких проблем не было. Изначально задачи выйти в плей-офф не было. Если получится — да, хорошо. У меня как у тренера в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов. Это самое важное сейчас для клуба. Задачи выхода из группы не стоит.
Плей-офф ЛЧ - это 100% команды из топ-5 и плюс 2 клуба фермы (Порту и Аякс)....
Зенит не попадает ни под одну из этих категорий....
С составом на 180 млн (половина из которого всегда залазаречена) ставить задачу феерить и куражиться в плей офф ЛЧ - не серьёзно....
Когда порешает руководство что пришло время строить команду не только для чемпионства в РПЛ...а реально сильную - тогда и задачи будут...новые...
У нас что чемпионат как топ-5 ???
У нас что в ЛЧ клубы с составом на 350-500 млн ???
Ну раз нет - тогда и будем "просто участниками"...))))
Посмотрите (можно по трансфермаркету) сколько команд вышедших в плейофф ЛЧ уступает Зениту в стоимости состава.....
Да нет таких...
Самые "неожиданнопролезшие" в плейофф Аталанты и Мёнхенгладбах и те с составом на 350-400 млн....
А нашим клубам...с черепашьим чемпионатом и с сотавами в половину минимума - там пока рановато феерить и куражить....
Плей-офф ЛЧ - это 100% команды из топ-5 и плюс 2 клуба фермы (Порту и Аякс)....
Зенит не попадает ни под одну из этих категорий....
С составом на 180 млн (половина из которого всегда залазаречена) ставить задачу феерить и куражиться в плей офф ЛЧ - не серьёзно....
Когда порешает руководство что пришло время строить команду не только для чемпионства в РПЛ...а реально сильную - тогда и задачи будут...новые...
У нас что чемпионат как топ-5 ???
У нас что в ЛЧ клубы с составом на 350-500 млн ???
Ну раз нет - тогда и будем "просто участниками"...))))
Посмотрите (можно по трансфермаркету) сколько команд вышедших в плейофф ЛЧ уступает Зениту в стоимости состава.....
Да нет таких...
Самые "неожиданнопролезшие" в плейофф Аталанты и Мёнхенгладбах и те с составом на 350-400 млн....
А нашим клубам...с черепашьим чемпионатом и с сотавами в половину минимума - там пока рановато феерить и куражить....