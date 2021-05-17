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Кротов: «Обещаю фанатам, что в следующем сезоне „Уфа“ будет совсем другая»

17 мая 2021, 11:54
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Уфы» Вячеслав Кротов подвёл итоги матча 30-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Перед матчем были нервы, во время игры – нервы, переживаешь. Вышел на поле на 15 минут и устал, как ребята, которые были с первых минут. Свисток прозвучал, и понял, что я эмоционально опустошен. Очень рад, но эмоционально отдал всё, что было.

Я в «Уфе» уже много лет. Для меня она стала родным клубом. Каждый год мы проходим, как тяжелые моменты, так и хорошие, но всегда всё заканчивается положительно. Поэтому поздравляю республику с этим замечательным событием. Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол. Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол, забивать голы. Обещаю им, что в следующем сезоне «Уфа» будет совсем другая.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
18 мая в 06:32, ред.
Будут совместно с РФС покупать все матчи или вымучивать разными способами ,как например градусник из микроволновки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 12:36
Смотри,потом спросят как с полноценного!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 12:24
главное давать обещания, которые можно выполнить. Да, она будет другая
Mekail
Mekail
17 мая в 12:02
Повезло Уфе...
Rheinfall
Rheinfall
17 мая в 12:02
Поглядим ..
shlomo
shlomo
17 мая в 11:59
Посмотрим на то что будет
Ironigor
Ironigor
17 мая в 11:56, ред.
Вполне возможно, а куда ещё хуже ??? Хуже только в ФНЛ или ПФЛ !!! Ели ели спаслись, спасибо скажи виртуозу Газизову , а то бы говорил эти слова в ФНЛ !!!
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