Кротов: «Обещаю фанатам, что в следующем сезоне „Уфа“ будет совсем другая»

Защитник «Уфы» подвёл итоги матча 30-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Перед матчем были нервы, во время игры – нервы, переживаешь. Вышел на поле на 15 минут и устал, как ребята, которые были с первых минут. Свисток прозвучал, и понял, что я эмоционально опустошен. Очень рад, но эмоционально отдал всё, что было.

Я в «Уфе» уже много лет. Для меня она стала родным клубом. Каждый год мы проходим, как тяжелые моменты, так и хорошие, но всегда всё заканчивается положительно. Поэтому поздравляю республику с этим замечательным событием. Надеюсь, в следующем сезоне мы покажем более хороший футбол. Болельщики убедились, что мы стали играть в атакующий футбол, забивать голы. Обещаю им, что в следующем сезоне «Уфа» будет совсем другая.